«Κάτι ψάχνει στην Ευρώπη ο Παναθηναϊκός - Κρίσιμη η εβδομάδα για τον Βαγγέλη Λιόλιο»

Η Magic Euroleague στάθηκε στο θέμα του γκαρντ για τον Παναθηναϊκό σημειώνοντας πως οι «πράσινοι» στρέφονται στην ευρωπαϊκή αγορά για τον εκλεκτό της περιφερειακής γραμμής, ενώ αναφορά έγινε και στην κρίσιμη εβδομάδα του Βαγγέλη Λιόλιου.

Η Magic Εuroleague ήρθε εν μέσω καλοκαιριού να διελευκάνει τα δεδομένα για την υπόθεση γκαρντ του Παναθηναϊκού. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρθηκε στην εκπομπή του SDNA οι «πράσινοι» στρέφονται στην ευρωπαϊκή αγορά για τον εκλεκτό της περιφερειακής γραμμής, καθώς η αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών παραμένει ιδιαίτερα περίπλοκη τη δεδομένη χρονική περίοδο.

Παράλληλα αναφορά έγινε και στον Βαγγέλη Λιόλιο, καθώς όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα των «Γκρίζων Λύκων» η συγκεκριμένη εβδομάδα είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για τον Πρόεδρο της ΕΟΚ, προμηνύοντας.... δράματα.

Δείτε εδώ ολόκληρη την εκπομπή: