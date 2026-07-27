Η Εθνική Κ20 ξεκίνησε το ταξίδι της για το Παγκόσμιο στο Όρεγκον

Το ταξίδι της Εθνικής μας ομάδας για το Παγκόσμιο πρωτάθλημα Κ20 ξεκίνησε τη Δευτέρα (27/7), με προορισμό τη Σάντα Μπάρμπαρα.

Η ελληνική ομάδα θα πραγματοποιήσει εκεί την προετοιμασία της για το Παγκόσμιο Κ20, το οποίο θα γίνει στο Όρεγκον από τις 5 έως τις 9 Αυγούστου.

Η «γαλανόλευκη» αποστολή αποτελείται από 26 αθλητές και αθλήτριες που πέτυχαν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις πρόκρισης και θα συμμετάσχουν στη διοργάνωση με στόχο τις καλύτερες δυνατές παρουσίες. Εκτός ομάδας έμεινε ο Παναγιώτης Σάλτης, λόγω τραυματισμού.

Η διεκδίκηση θέσεων στον τελικό είναι ο βασικός στόχος των μελών της ομάδας, σε μια διοργάνωση με πολύ υψηλό αγωνιστικό επίπεδο.

Το πρώτο γκρουπ ταξίδεψε σήμερα για τις ΗΠΑ και το δεύτερο θα μεταβεί απευθείας στο Όρεγκον στις 3/8.

Αρχηγός της ελληνικής ομάδας είναι το μέλος του διοικητικού συμβουλίου του ΣΕΓΑΣ, Κώστας Τριαντάφυλλος.

Αναλυτικά η ομάδα

Αγόρια: Βασίλης Σαλπάς (800 μ.), Γιάννης Τασκούδης (110 μ. εμπόδια), Χάρης Αλιβιζάτος (ύψος), Χριστόφορος Λιτσαρδόπουλος (επί κοντώ), Βασίλης Μαγουλιώτης και Αρσένης Κουλούρης (μήκος), Δημήτρης Μουμούρης (τριπλούν), Άρης Παπαδόπουλος και Βαλάντης Κανοτζιάν (σφαίρα), Σωτήρης Γεντέκος (σφύρα), Απόστολος Τζαμτζής (σφύρα), Νικόλας Κοσμόπουλος (δέκαθλο).

Κορίτσια: Αποστολία Αντωνάτου (100 μ.), Δανάη Μπακογιάννη (100 μ. εμπ.), Ελένη Ιακωβάκη (400 μ. εμπόδια), Ιουλιάννα Ρούσσου (800 μ.), Άννα-Δάφνη Αλμυρούδη Στρούμπου (3.000 μ. στιπλ), Ολυμπία Τζούβελη (ύψος), Αναστασία Μπουμπουλίδη (επί κοντώ), Έβελυν Μητροπούλου (μήκος), Δέσποινα Πάσιου (τριπλούν), Μαρία Ραφαηλίδου και Αναστασία Ανδρεάδη (σφαίρα), Βασιλική Σαμολαδά (δίσκος), Αλεξάνδρα Τσερνόβα (σφύρα) και Χαρά Γέρου (5.000 μ. βάδην).