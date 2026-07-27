To συγκινητικό «αντίο» του Καρανδρίκα στον Ατρόμητο: «Για πάντα στην καρδιά μου»

O Κωνσταντίνος Καρανδρίκας μετά την σπουδαία μεταγραφή του στην Μπάγερν Μονάχου, αποχαιρέτησε τον Ατρόμητο με ένα συγκινητικό μήνυμα.

Αναλυτικά το μήνυμα του 17χρονου αμυντικού:

«Πραγματικά είμαι ενθουσιασμένος για όλο αυτό που συμβαίνει και για αυτή τη μεταγραφή σε έναν τόσο μεγάλο σύλλογο, όπως είναι η Μπάγερν Μονάχου. Στην πραγματικότητα, προσπαθώ ακόμα να συνειδητοποιήσω αυτό που ζω.

Παρ’ όλα αυτά, σε αυτό το σημείο, εγώ πάνω απ’ όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω όλο τον οργανισμό του Ατρόμητου, που μου έδειξε εμπιστοσύνη από την πρώτη μέρα που με έφερε από τον Ηρακλή Περιστερίου μέχρι και τώρα.



Ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ στον πρόεδρο, κ. Γιώργο Σπανό, και τον τεχνικό διευθυντή, κ. Γιάννη Αγγελόπουλο, που από τη στιγμή που προέκυψε το ενδιαφέρον της Μπάγερν Μονάχου όχι μόνο δεν στάθηκαν εμπόδιο, αλλά έκαναν τα πάντα για να με βοηθήσουν να κάνω ένα από τα όνειρά μου πραγματικότητα.



Φυσικά, ένα ευχαριστώ και στον κ. Τόλη Αποστόλου, που ήταν καθημερινά δίπλα μου από την πρώτη μου μέρα στον Ατρόμητο, αλλά και σε όλους τους προπονητές, γιατρούς και φυσικοθεραπευτές, που στην πορεία μου στον σύλλογο ήταν πάντα εκεί και με συμβούλευαν όχι μόνο για το ποδόσφαιρο, αλλά και για τη ζωή γενικότερα.



Ένα είναι σίγουρο: Τον Ατρόμητο και τους ανθρώπους του θα τους έχω πάντα στην καρδιά μου και θα τους ευχαριστώ για όλα!».