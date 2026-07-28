Οι Πορτογάλοι βάζουν στο μεταγραφικό στόχαστρο του Ολυμπιακού τον Γκουστάβο Σα

Ένα ακόμη όνομα προστίθεται στα μεταγραφικά σενάρια για τον Ολυμπιακό, αφού στην Πορτογαλία γίνονται αναφορές για ενδιαφέρον των «ερυθρόλευκων» για τον 21χρονο χαφ, Γκουστάβο Σα.

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής είναι αρχηγός της Φαμαλικάο και διεθνής με την U21 της Πορτογαλίας, ενώ για την περίπτωσή του ενδιαφέρον έχουν δείξει επίσης η Μπενφίκα και η Γουέστ Χαμ.

Όπως αναφέρουν οι Πορτογάλοι, ο Ολυμπιακός δείχνει «ζεστό» ενδιαφέρον για τον 21χρονο χαφ αν και η περίπτωσή του είναι αρκετά δύσκολη, με την Φαμαλικάο να αξιώνει ένα ποσό πάνω από τα 10 εκατ. ευρώ.

Ο Πορτογάλος χαφ έχει καταγράψει συνολικά 120 συμμετοχές με την φανέλα της Φαμαλικάο, ενώ την σεζόν που ολοκληρώθηκε μέτρησε 34 εμφανίσεις με 4 γκολ και 2 ασίστ στο ενεργητικό του.