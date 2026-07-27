Ομιλία Μάτος προς τους παίκτες του ΠΑΟΚ: «Είμαι ικανοποιημένος, αλλά δεν τελείωσε τίποτα!»

Σαφές μήνυμα προς τους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ έστειλε ο Λέο Μάτος στο περιθώριο της σημερινής προπόνησης, επιχειρώντας να κρατήσει την ομάδα απόλυτα προσηλωμένη ενόψει της ρεβάνς με τη Ντιναμό Κιέβου.

Δίπλα στην ομάδα, στους ποδοσφαιριστές είναι κάθε λεπτό ο Λέο Μάτος, από τη στιγμή που ανέλαβε πόστο στον ΠΑΟΚ. Ο Βραζιλιάνος φρόντισε να μιλήσει στους ασπρόμαυρους, λίγα 24ωρα πριν την κρίσιμη ρεβάνς με τη Ντινάμο Κιέβου. Εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συνολική εικόνα που παρουσιάζει μέχρι στιγμής ο Δικέφαλος, τονίζοντας πως το πρώτο δείγμα είναι θετικό.

Την ίδια ώρα, υπογράμμισε ότι η ομάδα διαθέτει ακόμη πολύ μεγάλα περιθώρια βελτίωσης, ενώ έκανε λόγο για ένα σύνολο με σημαντική δυναμική, η οποία -όπως σημείωσε- θα φανεί στην πορεία της αγωνιστικής περιόδου.

Ο Μάτος στάθηκε και στην ανάγκη να μην υπάρξει κανένας εφησυχασμός μετά το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα. Άλλωστε γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα πως πρέπει άπαντες να παραμείνουν σε κατάσταση απόλυτης επαγρύπνησης ενόψει της ρεβάνς.

«Πρέπει να μπαίνουμε σε κάθε παιχνίδι με απόλυτη συγκέντρωση», ανέφερε ο αθλητικός διευθυντής της ομάδας, ζητώντας από τους παίκτες να αντιμετωπίζουν κάθε αντίπαλο με τη δέουσα σοβαρότητα, χωρίς την παραμικρή διάθεση υποτίμησης.