Aνακοίνωσε τον Ει Τζέι Λόσον η Μπασκόνια

Η Μπασκόνια ανακοίνωσε την απόκτηση του Ει Τζέι Λόσον, με τον Καναδό γκαρντ να υπογράφει συμβόλαιο ως το 2028 με τους Βάσκους.

Και επίσημα παίκτης της Μπασκόνια είναι ο Ει Τζέι Λόσον. Οι Βάσκοι ανακοίνωσαν και επίσημα την απόκτηση του Καναδού γκαρντ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο δυο ετών με την ισπανική ομάδα.

Ο 26χρονος άσος την τελευταία διετία αγωνιζόταν στους Τορόντο Ράπτορς και τη θυγατρική τους ομάδα. Την περασμένη σεζόν στο NBA μέτρησε 4.2 πόντους και 1.8 ριμπάουντ σε 24 παιχνίδια, ενώ στη G-League έλαμψε με 20.8 πόντους, 5 ριμπάουντ και 2.4 ασίστ.

Η ανακοίνωση της Μπασκόνια

«Ο Καναδός παίκτης με διαβατήριο από την Τζαμάικα, A. J. Lawson, γίνεται νέος παίκτης της Kosner Baskonia για τις επόμενες δύο σεζόν.

Ο 26χρονος περιφερειακός, ύψους 2,00 μέτρων, φτάνει στη Βιτόρια μετά από μια εξαιρετική πορεία στο NBA, όπου έχει παίξει 107 αγώνες.

Ο Lawson ξεκίνησε την καριέρα του στην NCAA με τους SOUTH CAROLINA GAMECOCKS, για να κάνει το άλμα στη G-League την περίοδο 2020-2021 με τους College Park Skyhawks. Ο Καναδός παίκτης έκανε το ντεμπούτο του στην NBA με τους Minnesota Timberwolves την περίοδο 2021-2022 και, αφού πέρασε από τους Dallas Mavericks, τις δύο τελευταίες περιόδους αγωνίστηκε στους Toronto Raptors. Την τελευταία σεζόν, μεταξύ G-League και NBA, ο Λόουσον είχε μέσο όρο 13,7 πόντων, 3,6 ριμπάουντ, 1,5 ασίστ και μέσο δείκτη απόδοσης 12,4.

Η Kosner Baskonia εντάσσει στις τάξεις της για τις επόμενες δύο σεζόν έναν δυναμικό παίκτη, με ένταση και σκοράρισμα»