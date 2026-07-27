Σημαντική ενίσχυση με Ίβι Λόπεθ για τον Ηρακλή

Ο 32χρονος Ισπανός επιτελικός μέσος που μπορεί να αγωνιστεί, επίσης, ως winger και ηγήθηκε της επίθεσης της πολωνικής Ράκοβ για έξι χρόνια (62 γκολ και 39 ασίστ σε 172 παιχνίδια) είναι το νέο μεταγραφικό απόκτημα του «Γηραιού».

Η ανακοίνωση του Ηρακλή Φούρνοι Βενέτη που ενισχύεται αδιάκοπα:

«Η ΠΑΕ ΗΡΑΚΛΗΣ Φούρνοι Βενέτη ανακοινώνει την απόκτηση του Iván (Ivi) López.

Ο Iván López Álvarez γεννήθηκε στις 29 Ιουνίου 1994 στη Μαδρίτη και αγωνίζεται ως επιτελικός μέσος, έχοντας παράλληλα τη δυνατότητα να καλύψει με την ίδια ευχέρεια και τις δύο πτέρυγες της επίθεσης. Πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή με σπουδαίες παραστάσεις από τα πρωταθλήματα της Ισπανίας και της Πολωνίας, όπου πραγματοποίησε τα κορυφαία χρόνια της καριέρας του.

Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του διαδρομή από τα τμήματα υποδομής της Getafe, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε στις Sevilla Atlético και Levante, καταγράφοντας συμμετοχές στη La Liga. Ακολούθησαν οι θητείες του στις Real Valladolid, Sporting Gijón, SD Huesca και Ponferradina, αποκτώντας σημαντική εμπειρία στο ισπανικό ποδόσφαιρο.

Το 2020 μετακόμισε στην Πολωνία για λογαριασμό της Raków Częstochowa, όπου καθιερώθηκε ως ένας από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του συλλόγου. Με τη φανέλα της πανηγύρισε την κατάκτηση του πρωταθλήματος Πολωνίας, δύο Κυπέλλων και δύο Σούπερ Καπ, ενώ σε έξι σεζόν κατέγραψε συνολικά 172 συμμετοχές, 62 γκολ και 39 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις. Ξεχωριστή ήταν η αγωνιστική περίοδος 2021-2022, όταν σημείωσε 22 γκολ και μοίρασε 13 ασίστ σε 45 αγώνες, αποτελώντας έναν από τους κορυφαίους μεσοεπιθετικούς του πολωνικού πρωταθλήματος.

Η οικογένεια του ΗΡΑΚΛΗ καλωσορίζει τον Ivi López και του εύχεται υγεία, δύναμη και πολλές επιτυχίες με την κυανόλευκη φανέλα».