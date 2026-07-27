Συνεχίζει και τη νέα σεζόν στο Περιστέρι Betsson ο Τάι Νίκολς

Το Περιστέρι Betsson ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Τάι Νίκολς για ακόμα έναν χρόνο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ Περιστέρι Betsson ανακοινώνει την ανανέωση του συμβολαίου του Τάι Νίκολς για έναν ακόμη χρόνο (2026-2027).

Ο 30χρονος Αμερικανός γκαρντ θα συνεχίσει να φοράει την φανέλα του Συλλόγου ενισχύοντας με την παρουσία του την περιφερειακή γραμμή, προκειμένου το Περιστέρι Betsson να υλοποιήσει τους στόχους του τη νέα σεζόν.

Στην πρώτη του χρονιά (2025-2026) στην ομάδα ο Τάι Νίκολς σε 23 αγώνες της κανονικής διάρκειας της Stoiximan GBL είχε 14.65 πόντους ανά αγώνα, 2.7 ριμπάουντ, 3.7 ασίστ και 1.5 κλεψίματα σε 27.17 λεπτά συμμετοχής.

Στα playoffs της Stoiximan GBL σε δυο αναμετρήσεις με τον ΠΑΟΚ είχε 32 πόντους, 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ στον πρώτο αγώνα στη Θεσσαλονίκη σε 32.56 λεπτά συμμετοχής, ενώ στο δεύτερο παιχνίδι στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» με τον ΠΑΟΚ είχε 24 πόντους, 2 ριμπάουντ και 3 ασίστ σε 31.15 λεπτά συμμετοχής.

Στο FIBA Europe Cup έπαιξε σε 14 παιχνίδια έχοντας 16.4 πόντους ανά αγώνα, 2.8 ριμπάουντ, 4.6 ασίστ και 2.6 κλεψίματα σε 27 λεπτά συμμετοχής».