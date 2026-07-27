Από μαχαιριά στον θώρακα ο θάνατος της 42χρονης διασώστριας - Της τρύπησε τον πνεύμονα

Νέες εξελίξεις στην υπόθεση του θανάτου της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο, καθώς έγιναν γνωστά τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης σχετικά με τα αίτια του θανάτου της.

Πληροφορίες αναφέρουν πως η αιτία θανάτου είναι οι κακώσεις θώρακα από νύσσον και τέμνον όργανο, σημειώνοντας πως η 42χρονη διασώστρια στη Σύρο δέχθηκε ένα μόνο χτύπημα, το οποίο αποδείχθηκε θανατηφόρο, καθώς της τρύπησε τον πνεύμονα. Σύμφωνα με πληροφορίες η 42χρονη φαίνεται να δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι.

Η υπόθεση εξακολουθεί να βρίσκεται στο μικροσκόπιο των Αρχών, οι οποίες διερευνούν τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το θανατηφόρο περιστατικό, ενώ η δικογραφία βρίσκεται σε εξέλιξη.

Για την υπόθεση έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις σε βάρος του 42χρονου άνδρα, ο οποίος κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ δίωξη για συνέργεια έχει ασκηθεί και στη σύζυγό του.

Οι δύο κατηγορούμενοι έχουν λάβει προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν ενώπιον των δικαστικών αρχών.