Από μαχαιριά στον θώρακα ο θάνατος της 42χρονης διασώστριας - Της τρύπησε τον πνεύμονα

Πληροφορίες αναφέρουν πως η αιτία θανάτου είναι οι κακώσεις θώρακα από νύσσον και τέμνον όργανο, σημειώνοντας πως η 42χρονη διασώστρια στη Σύρο δέχθηκε ένα μόνο χτύπημα, το οποίο αποδείχθηκε θανατηφόρο, καθώς της τρύπησε τον πνεύμονα. Σύμφωνα με πληροφορίες η 42χρονη φαίνεται να δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι.
Η υπόθεση εξακολουθεί να βρίσκεται στο μικροσκόπιο των Αρχών, οι οποίες διερευνούν τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το θανατηφόρο περιστατικό, ενώ η δικογραφία βρίσκεται σε εξέλιξη.
Για την υπόθεση έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις σε βάρος του 42χρονου άνδρα, ο οποίος κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ δίωξη για συνέργεια έχει ασκηθεί και στη σύζυγό του.
Οι δύο κατηγορούμενοι έχουν λάβει προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν ενώπιον των δικαστικών αρχών.