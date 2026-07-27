Μίλαν: Ενισχύουν το πρότζεκτ Milan Futuro οι «ροσονέρι» με ταλέντο από τον Ολυμπιακό (pic)

Η Μίλαν προχώρησε σε μια μεταγραφή για το μέλλον, ανακοινώνοντας την απόκτηση του 16χρονου Έλληνα από τον Ολυμπιακό, Σπύρου Ζορμπά.

Η Μίλαν απέκτησε ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα των ακαδημιών του Ολυμπιακού, με τους «ροσονέρι» να ανακοινώνουν την απόκτηση του Σπύρου Ζορμπά. Ο 16χρονος κεντρικός αμυντικός έχει υπάρξει διεθνής με τις μικρές Εθνικές (Κ15, Κ16) και υπέγραψε στη Μίλαν για να αποτελέσει μέρος του πρότζεκτ Milan Futuro

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η Μίλαν είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την υπογραφή του Σπυρίδωνα Πέτρου Ζορμπά, ο οποίος θα αποτελέσει μέρος του πρότζεκτ Milan Futuro, μιας πρωτοβουλίας αφιερωμένης στην ανάπτυξη και εξέλιξη νέων ταλέντων.

Ο Έλληνας αμυντικός, γεννημένος το 2010, έρχεται από τον Ολυμπιακό Πειραιώς και έχει πλέον δεσμευτεί για το μέλλον του στους Ροσονέρι».