ΠΑΟΚ: Ανεβαίνει καθημερινά ο Σορετίρε, συνεχίζουν στα «πιτς» Ντεσπόντοφ και Μεϊτέ

Ο Σόλα Σορετίρε ανεβάζει καθημερινά ρυθμούς στις προπονήσεις του ΠΑΟΚ, την ίδια στιγμή που οι Ντεσπόντοφ και Μεϊτέ συνεχίζουν τις θεραπείες τους με στόχο να ξεπεράσουν τα προβλήματα που τους ταλαιπωρούν - Δουλειά ενόψει Ντιναμό για τον Δικέφαλο.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ασπρόμαυρη ΠΑΕ:

Η προετοιμασία του ΠΑΟΚ συνεχίστηκε το πρωί της Δευτέρας στο Αθλητικό Κέντρο της Νέας Μεσημβρίας, με το τεχνικό επιτελείο να δίνει έμφαση στην τακτική, ενόψει και της ρεβάνς με τη Ντιναμό Κιέβου την Πέμπτη στην Τούμπα.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση και παιχνίδι κατοχής, ενώ στη συνέχεια οι ποδοσφαιριστές δούλεψαν στον τομέα τόσο της αμυντικής όσο και της επιθετικής τακτικής. Η προπόνηση ολοκληρώθηκε με οικογενειακό δίτερμα.

Αναφορικά με το ιατρικό δελτίο, οι Κίριλ Ντεσπόντοφ και Σουαλιό Μεϊτέσυνέχισαν με θεραπεία, ενώ ο Σόλα Σόρετιρε ακολούθησε μέρος της προπόνησης μαζί με την υπόλοιπη ομάδα.

Η προετοιμασία θα συνεχιστεί το πρωί της Τρίτης (09:30) με προπόνηση στο Αθλητικό Κέντρο της Νέας Μεσημβρίας.