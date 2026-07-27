O επαναληπτικός του ΠΑΟΚ στην Τούμπα, παίζει αποκλειστικά στο OPEN! (vid)

Ζωντανά και αποκλειστικά από το OPEN το μεγάλο παιχνίδι του ΠΑΟΚ - Το teaser του καναλιού.

Ο ΠΑΟΚ έκανε το πρώτο βήμα για την επόμενη φάση του Europa League, επικρατώντας της Ντιναμό Κιέβου με 2-3 και θέλει να σφραγίσει την πρόκριση στην Τούμπα την ερχόμενη Πέμπτη (30/7).

Όπως το ματς της Πολωνίας, έτσι και αυτό της Ελλάδας, θα μεταδοθεί ζωντανά και αποκλειστικά από το OPEN, σε περιγραφή του Αλέξη Σπυρόπουλου.

Αναλυτικά τα όσα αναφέρει το κανάλι:

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Μετά τη μεγάλη νίκη στην Πολωνία, ο Δικέφαλος του Βορρά υποδέχεται στην «καυτή» Τούμπα τη Ντιναμό Κιέβου, με στόχο την πρόκριση στη επόμενη φάση του Europa League.

ΠΑΟΚ - Ντιναμό Κιέβο

Πέμπτη (30/7) στις 20:45 στο OPEN σε περιγραφή του Αλέξη Σπυρόπουλου.