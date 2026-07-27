Οι προτάσεις της Σασουόλο και της ΝΕΟΜ για τον Φρόιλερ που κοιτάζει ο Ολυμπιακός

Στα υπόψη του Ολυμπιακού για τη θέση του χαφ βρίσκεται και ο Ρέμο Φρόιλερ, για τον οποίο υπάρχουν κι άλλοι μνηστήρες. Εκτός από τη ΝΕΟΜ και την Μπολόνια, πρόταση του έκανε και η Σασουόλο,
Σύμφωνα με τον Νικολό Σίρα, η Σασουόλο προσφέρει στον Ελβετό χαφ συμβόλαιο για έναν χρόνο με οψιόν για έναν ακόμη, με συμβόλαιο 1,1 εκατ. ευρώ ετησίως, την ώρα που η ΝΕΟΜ του δίνει διετές συμβόλαιο με αποδοχές 3 εκατ. ευρώ τον χρόνο.
Ο Φρόιλερ θα προτιμούσε να συνεχίσει την καριέρα του στην Μπολόνια, αλλά οι συζητήσεις έχουν «παγώσει».
Ενδιαφέρον για τον 34χρονο διεθνή μέσο έχει εκφράσει και ο Ολυμπιακός, κάνοντας κάποιες επαφές μαζί του.
🚨 Excl. - #Sassuolo have offered a contract until 2027 (1,1M/year) with option for 2028 to the free agent Remo #Freuler, who has also received a rich bid from #NeomSC (contract until 2028 with a salary of 3M/year). Freuler’s priority would be #Bologna, but the talks are stalled— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 27, 2026