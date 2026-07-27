Οι προτάσεις της Σασουόλο και της ΝΕΟΜ για τον Φρόιλερ που κοιτάζει ο Ολυμπιακός

Προσφορές από Σασουόλο και ΝΕΟΜ έχει στα χέρια του ο Ρέμο Φρόιλερ, ο οποίος μιλά και με τον Ολυμπιακό.

Στα υπόψη του Ολυμπιακού για τη θέση του χαφ βρίσκεται και ο Ρέμο Φρόιλερ, για τον οποίο υπάρχουν κι άλλοι μνηστήρες. Εκτός από τη ΝΕΟΜ και την Μπολόνια, πρόταση του έκανε και η Σασουόλο,

Σύμφωνα με τον Νικολό Σίρα, η Σασουόλο προσφέρει στον Ελβετό χαφ συμβόλαιο για έναν χρόνο με οψιόν για έναν ακόμη, με συμβόλαιο 1,1 εκατ. ευρώ ετησίως, την ώρα που η ΝΕΟΜ του δίνει διετές συμβόλαιο με αποδοχές 3 εκατ. ευρώ τον χρόνο.

Ο Φρόιλερ θα προτιμούσε να συνεχίσει την καριέρα του στην Μπολόνια, αλλά οι συζητήσεις έχουν «παγώσει».

Ενδιαφέρον για τον 34χρονο διεθνή μέσο έχει εκφράσει και ο Ολυμπιακός, κάνοντας κάποιες επαφές μαζί του.

