ΠΑΟΚ: Προχωρημένες συζητήσεις με τον «εκλεκτό» για τα δεξιά της άμυνας!

Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι επαφές του ΠΑΟΚ με τον ποδοσφαιριστή που έχει ξεχωρίσει για τη θέση του δεξιού μπακ, με τους ανθρώπους του Δικεφάλου να επιδιώκουν άμεσα την ολοκλήρωση της συμφωνίας.

Η αναζήτηση εντάθηκε μετά την πώληση του Χόρχε Σάντσες στην Άτλας, με τους ασπρόμαυρους να κινούνται άμεσα για την απόκτηση ενός ποδοσφαιριστή που θα πλαισιώσει τον Τζόντζο Κένι στο δεξί άκρο της άμυνας.

Ο «εκλεκτός» έχει ήδη εντοπιστεί και οι συζητήσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές βρίσκονται σε εξέλιξη, με τον ΠΑΟΚ να πιέζει για την όσο το δυνατόν ταχύτερη ολοκλήρωση της μεταγραφής. Στόχος είναι ο παίκτης να δηλωθεί εγκαίρως στη λίστα της UEFA για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, καθώς η σχετική προθεσμία εκπνέει το βράδυ της Παρασκευής (31/7).

Πρόκειται για ποδοσφαιριστή που βρίσκεται σε ιδιαίτερα παραγωγική ποδοσφαιρική ηλικία και έμεινε ελεύθερος από την ομάδα στην οποία αγωνιζόταν μέχρι πρότινος.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, αποτέλεσε βασικό στέλεχος της ομάδας του, σε ένα από τα κορυφαία πρωταθλήματα, αποκτώντας σημαντικές παραστάσεις σε υψηλό επίπεδο.