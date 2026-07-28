Επέστρεψε στην κορυφή του κόσμου στο μήκος ο Τεντόγλου και άφησε πίσω του τον Φουρλάνι

Ο Μίλτος Τεντόγλου βρίσκεται ξανά στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης της World Athletics στο μήκος.

Η ισοφάριση του πανελλήνιου ρεκόρ με άλμα στα 8,66 μ. στο Stoiximan Πανελλήνιο Πρωτάθλημα αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς του χάρισε την πρώτη θέση στο World Ranking με 1.370 βαθμούς. Ο Έλληνας δις χρυσός Ολυμπιονίκης προσπέρασε τον Ιταλό Ματία Φουρλάνι, ο οποίος βρίσκεται πλέον στη δεύτερη θέση με 1.368 βαθμούς.

Ο Τεντόγλου είχε απολέσει την κορυφή μετά το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο, όταν υποχώρησε μέχρι και την τέταρτη θέση της κατάταξης, πίσω από τους Φουρλάνι, Σιμόν Εχάμερ και Λίαμ Άντκοκ. Ωστόσο, οι συνεχόμενες υψηλού επιπέδου εμφανίσεις του τόσο στον κλειστό όσο και στον ανοιχτό στίβο τον έφεραν σταδιακά ξανά στην κορυφή.

Αρχικά ανέβηκε στο Νο3 της παγκόσμιας λίστας στις αρχές Φεβρουαρίου, ενώ μετά τις εξαιρετικές εμφανίσεις του στα Diamond League της Κίνας και του Μονακό πλησίασε ακόμη περισσότερο τον Φουρλάνι. Η τελική ανατροπή ήρθε με το άλμα στα 8,66 μ., το οποίο του επέτρεψε να ανακτήσει την πρώτη θέση περίπου δέκα μήνες μετά την απώλειά της και ύστερα από 306 ημέρες μακριά από το Νο1.

Αξίζει να σημειωθεί πως πριν από την προσωρινή του πτώση στην κατάταξη, ο κορυφαίος Έλληνας άλτης βρισκόταν αδιάλειπτα στην κορυφή του World Ranking για περισσότερα από τέσσερα χρόνια, από τον Αύγουστο του 2021 έως τον Σεπτέμβριο του 2025.

Η πρώτη δεκάδα της παγκόσμιας κατάταξης στο μήκος: