Ο ΑΣ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την εμπλοκή Τσαλόπουλου στο βόλεϊ ανδρών!

Ο ΑΣ ΠΑΟΚ με ανακοίνωσή του επισφράγισε την επιστροφή του Αντώνη Τσαλόπουλου στα ηνία του βόλεϊ ανδρών, σε μία νέα εποχή για το τμήμα.

Αναλυτικά:

Ο Α.Σ. ΠΑΟΚ ανακοινώνει την οριστική συμφωνία για το ανδρικό τμήμα Βόλεϊ με τον κ. Αντώνη Τσαλόπουλο, σηματοδοτώντας την έναρξη μίας νέας εποχής για το τμήμα.

Η συμφωνία προβλέπει τη συνχρηματοδότηση του εγχειρήματος από τον Α.Σ. ΠΑΟΚ και τον κ. Αντώνη Τσαλόπουλο, ο οποίος αναλαμβάνει το μάνατζμεντ του ανδρικού τμήματος Βόλεϊ.

Παράλληλα, ο κ. Αντώνης Τσαλόπουλος αναλαμβάνει τη σύσταση της Επιτροπής Διοίκησης του ΤΑΑ, η οποία θα στελεχωθεί με τη συμμετοχή και ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Α.Σ. ΠΑΟΚ.