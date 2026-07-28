Ο Σενγκούν εξήγησε γιατί διέγραψε τον λογαριασμό του στο Χ: «Υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να αποτύχεις»

Ο Αλπερέν Σενγκούν σε δηλώσεις του μίλησε για την σχέση του με τον Κέβιν Ντουράντ και τον λόγο που διέγραψε τον λογαριασμό του στο Χ.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στο «Socrates»:

Για τη σχέση του με τον Ντουράντ: «Ξαφνικά, από το πουθενά, δημιουργήθηκε μια εντύπωση πως συνέβη κάτι. Ποτέ δεν έχω τσακωθεί με τον KD, ούτε μία φορά. Ποτέ δεν έχουμε υψώσει τη φωνή μας ο ένας στον άλλον. Πάντα μιλάμε, και πάντα μιλάμε και μετά τους αγώνες. Μιλούσαμε ειδικά μετά από αγώνες που χάναμε. Τύπου: "Τι κάνουμε λάθος"; Εγώ συγκεκριμένα τον ρωτούσα: "Τι πρέπει να κάνουμε; Πού νομίζεις ότι κάναμε λάθη σήμερα; Γιατί δεν πήγε καλά";

Τον ρωτούσα, και εκείνος απαντούσε. Αυτά τα πράγματα συμβαίνουν πάντα, αλλά όπως είπα, επειδή είμαστε άνθρωποι που μισούμε να χάνουμε… αυτό φαίνεται στα πρόσωπά μας κατά τη διάρκεια των αγώνων. Μπορείς να το διαβάσεις στο πρόσωπο του KD. Μπορείς να το διαβάσεις στο πρόσωπό μου. Μπορείς να το διαβάσεις στο πρόσωπο του Ουντόκα.

Ο KD έχει επίσης τεράστια βάση οπαδών. Εγώ το βλέπω έτσι: Οι δικοί μου οπαδοί δεν θα με δουν ποτέ αρνητικά. Το παρατηρώ αυτό. Υπάρχουν, για παράδειγμα, τομείς όπου αποδίδω άσχημα, και το βλέπω και εγώ ο ίδιος. Αλλά, ας πούμε, όταν μιλάω με κάποιον στο τηλέφωνο, αυτοί πάντα ρίχνουν το φταίξιμο στους άλλους.

Εγώ, όμως, δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος. Πάντα αναλαμβάνω την ευθύνη. Δεν μιλάω έτσι σε κανέναν, είτε πρόκειται για φίλο είτε για μέλος της οικογένειας. Όταν συζητιούνται τέτοια θέματα, πάντα λέω: "Δεν είναι έτσι η κατάσταση στην πραγματικότητα". Με καταλαβαίνεις; Δεν μπορώ να ηρεμήσω τη συνείδησή μου μεταθέτοντας την ευθύνη σε κάποιον άλλο. Δεν μου αρέσουν τέτοιου είδους δικαιολογίες, και δεν μπορείς να βελτιωθείς με αυτόν τον τρόπο“.

Για τη διαγραφή του X: «Όταν χάναμε αγώνες, όλοι όσοι παρακολουθούσαν από έξω προσπαθούσαν να μας επιτεθούν και να βρουν το παραμικρό πράγμα για να μας κριτικάρουν. Προσπαθούσαν να μας στρέψουν τον έναν εναντίον του άλλου.

Μου επιτίθονταν μέσω του προπονητή. Επειδή υπάρχουν τόσοι πολλοί άνθρωποι εκεί έξω που θέλουν να μας δουν να αποτυγχάνουμε, καταλαβαίνεις; Αυτός είναι στην πραγματικότητα ο λόγος που διέγραψα το Twitter.

Μετά από ένα σημείο, είπα: "Τι επικίνδυνο μέρος είναι αυτό". Σε εξαντλεί πραγματικά ψυχικά. Σε κάνει να αμφιβάλλεις και να σκέφτεσαι: "Μήπως κάτι που δεν είναι αληθινό είναι στην πραγματικότητα αλήθεια"; Βγήκαν τόσο τρελά πράγματα».