Ο ΟΦΗ έδειξε πρόοδο αλλά λύγισε στο φινάλε από τη Μπρέντα

Ο ΟΦΗ παρουσίασε σαφώς πιο ανταγωνιστική εικόνα σε σχέση με το προηγούμενο φιλικό του, ωστόσο γνώρισε την ήττα με 3-2 από τη Μπρέντα στην Ολλανδία, συνεχίζοντας την προετοιμασία του.

Λίγες ημέρες μετά το βαρύ 4-0 από την Γκόου Αχέντ Ιγκλς, η ομάδα του Χρήστου Κόντη έβγαλε καλύτερη εικόνα στο χορτάρι, δημιούργησε ευκαιρίες και έδειξε σημάδια βελτίωσης, χωρίς όμως να καταφέρει να αποφύγει το αρνητικό αποτέλεσμα απέναντι στους Ολλανδούς.

Οι Κρητικοί μπήκαν με διάθεση στο παιχνίδι, έχοντας στις εξέδρες και τους νεοαποκτηθέντες Αϊτόρ και Δημήτρη Νικολάου, που παρακολούθησαν από κοντά τη νέα τους ομάδα. Παρά την καλή τους παρουσία στο πρώτο μέρος, η Μπρέντα πήρε προβάδισμα στο 38ο λεπτό, όταν ο Νασό εκμεταλλεύτηκε εκτέλεση κόρνερ και με κεφαλιά διαμόρφωσε το 1-0.

Στην επανάληψη ο ΟΦΗ συνέχισε να προσπαθεί να γίνει απειλητικός, όμως μια αμυντική αδράνεια κόστισε ξανά, με τον Ρόουλεν να πετυχαίνει το 2-0 στο 56'.

Στο 65ο λεπτό ο Χρήστος Κόντης προχώρησε σε ολικό λίφτινγκ, αλλάζοντας και τους έντεκα ποδοσφαιριστές της ομάδας του. Οι νεαροί που πέρασαν στον αγωνιστικό χώρο έδωσαν νέα ενέργεια και κατάφεραν να αντιδράσουν εντυπωσιακά.

Ο Σιτμαλίδης μείωσε σε 2-1 στο 81' με εύστοχο πλασέ, ενώ έξι λεπτά αργότερα ο Ρομάνο ισοφάρισε σε 2-2 με εξαιρετική εκτέλεση φάουλ, δείχνοντας ότι ο ΟΦΗ μπορούσε να φύγει με θετικό αποτέλεσμα.

Η χαρά των Κρητικών κράτησε λίγο, καθώς στο 89ο λεπτό ο Νάτσι πέτυχε το νικητήριο γκολ για τη Μπρέντα, διαμορφώνοντας το τελικό 3-2.

Παρά την ήττα, ο ΟΦΗ άφησε καλύτερες εντυπώσεις σε σχέση με το προηγούμενο τεστ προετοιμασίας, με την αντίδραση μετά τις μαζικές αλλαγές και την εικόνα των νεαρών ποδοσφαιριστών να αποτελούν από τα πιο θετικά στοιχεία της βραδιάς για τον Χρήστο Κόντη.

Η αρχική ενδεκάδα του ΟΦΗ: Χριστογεώργος, Αθανασίου, Αποστολάκης, Κρίζμανιτς, Πούγγουρας, Κωστούλας, Καραχάλιος, Ανδρούτσος, Νους, Φούντας, Ισέκα.

Αγωνίστηκαν επίσης από το 65': Κατσίκας, Σιέλης, Λαγουδάκης, Καινουργιάκης, Μαρινάκης, Θεοδοσουλάκης, Κανελλόπουλος, Χνάρης, Σιτμαλίδης, Αντωνακάκης και Ρομάνο