Σασουόλο: Έκλεισε τον Μπόουι από τη Βερόνα

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από την Ιταλία, η συμφωνία προβλέπει δανεισμό με οψιόν αγοράς, η οποία υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις θα μετατραπεί σε υποχρεωτική. Το συνολικό κόστος της μεταγραφής αναμένεται να φτάσει τα 10 εκατ. ευρώ.
Ο 23χρονος διεθνής με τη Σκωτία μετακόμισε στη Βερόνα τον περασμένο Ιανουάριο από τη Χιμπέρνιαν έναντι 6 εκατ. ευρώ και, παρά τον υποβιβασμό της ομάδας, άφησε θετικές εντυπώσεις στη Serie A. Σε 14 συμμετοχές μέτρησε 4 γκολ και 1 ασίστ, προσελκύοντας το ενδιαφέρον αρκετών συλλόγων.
Στο πλαίσιο της συμφωνίας, ο Σαμουέλε Μουλατιέρι θα ακολουθήσει την αντίθετη διαδρομή, μετακινούμενος στη Βερόνα με τη μορφή δανεισμού, μετά την περσινή παρουσία του στη Ντεπορτίβο Λα Κορούνια.
Για τον Μπόουι ενδιαφέρθηκαν επίσης η Κάλιαρι και η Σέλτικ, όμως η Σασουόλο κινήθηκε πιο αποφασιστικά και βρίσκεται πλέον πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της μεταγραφής, διατηρώντας τον Σκωτσέζο φορ στα γήπεδα της Serie A.