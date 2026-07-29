Σασουόλο: Έκλεισε τον Μπόουι από τη Βερόνα

Η Σασουόλο βρίσκεται μία ανάσα από την ολοκλήρωση της απόκτησης του Κίερον Μπόουι, καθώς ήρθε σε βασική συμφωνία με τη Βερόνα για τη μεταγραφή του Σκωτσέζου επιθετικού.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από την Ιταλία, η συμφωνία προβλέπει δανεισμό με οψιόν αγοράς, η οποία υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις θα μετατραπεί σε υποχρεωτική. Το συνολικό κόστος της μεταγραφής αναμένεται να φτάσει τα 10 εκατ. ευρώ.

Ο 23χρονος διεθνής με τη Σκωτία μετακόμισε στη Βερόνα τον περασμένο Ιανουάριο από τη Χιμπέρνιαν έναντι 6 εκατ. ευρώ και, παρά τον υποβιβασμό της ομάδας, άφησε θετικές εντυπώσεις στη Serie A. Σε 14 συμμετοχές μέτρησε 4 γκολ και 1 ασίστ, προσελκύοντας το ενδιαφέρον αρκετών συλλόγων.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, ο Σαμουέλε Μουλατιέρι θα ακολουθήσει την αντίθετη διαδρομή, μετακινούμενος στη Βερόνα με τη μορφή δανεισμού, μετά την περσινή παρουσία του στη Ντεπορτίβο Λα Κορούνια.

Για τον Μπόουι ενδιαφέρθηκαν επίσης η Κάλιαρι και η Σέλτικ, όμως η Σασουόλο κινήθηκε πιο αποφασιστικά και βρίσκεται πλέον πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της μεταγραφής, διατηρώντας τον Σκωτσέζο φορ στα γήπεδα της Serie A.