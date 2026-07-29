Παναθηναϊκός: Τότε θα παίξει με ΤΣΣΚΑ 1948, εφόσον περάσει την Πάκσι

Γνωστές έγιναν οι ημερομηνίες και οι ώρες διεξαγωγής των αναμετρήσεων του Παναθηναϊκού με την ΤΣΣΚΑ 1948, εφόσον φυσικά το «Τριφύλλι»… τελειώσει την δουλειά απέναντι στην Πάκσι.

Επειδή λοιπόν η έτερη ομάδα της Σόφιας, η ΤΣΣΚΑ, θα παίξει αγώνα ρεβάνς στην πόλη της, και για να μην υπάρξουν κοντινές ημερομηνίες αγώνων στην ίδια πόλη, η UEFA αποφάσισε να βάλει το δεύτερο ματς του Παναθηναϊκύ την Τρίτη 11/8, με την ώρα να μην έχει γίνει ακόμα γνωστή.

Παράλληλα, για να υπάρχει κατάλληλη απόσταση στις δύο αναμετρήσεις, το ματς του ΟΑΚΑ θα λάβει χώρα την Τετάρτη 5/8, στις 21:30, με τον Παναθηναϊκό να δίνει και τα δύο παιχνίδια σε διαφορετικές μέρες από την Πέμπτη.

Όλα αυτά φυσικά εφόσον «σφραγίσει» πρώτα την πρόκριση επί της Πάκσι, με την ομάδα του Νίστρουπ να καλείται να υπερασπιστεί το υπέρ της 1-2 από την Ουγγαρία.