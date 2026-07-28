Φωτιά στην Πάρο: Δύο ενεργά μέτωπα και ισχυροί άνεμοι - Κοντά σε οικισμούς οι φλόγες

Μάχη με τις φλόγες δίνουν εδώ και ώρες οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη φωτιά που ξέσπασε σήμερα (28/7) το απόγευμα στην Πάρο.

Πλέον για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 48 πυροσβέστες με μια αερομεταφερόμενη ομάδα πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και επτά οχήματα, ενώ μέχρι το τελευταίο φως της ημέρας επιχειρούν εννιά αεροσκάφη και πέντε ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους. Στην επιχείρηση συνδράμουν εθελοντές και ο δήμος Πάρου με δύο υδροφόρες και ένα μηχάνημα έργου.

Στην Πάρο μεταφέρονται ακτοπλοϊκώς και πυροσβεστικές δυνάμεις από άλλα μέρη της χώρας:

Δύο πυροσβέστες με 1 όχημα από τη Σύρο,

από τον Πειραιά μεταβαίνουν 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα του Μηχανοκίνητου Ειδικού Τμήματος Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Τ.Π.Ε.), δύο πυροσβέστες με ένα όχημα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Μεγάρων και δύο πυροσβέστες με ένα όχημα από τον 2ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών

Δύο τα ενεργά μέτωπα

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 13:30, σε περιοχή της Πάρου, καίγοντας απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση, ενώ οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο των πυροσβεστών. Σύμφωνα με τη fonistisparou.gr, τα ενεργά μέτωπα είναι αυτή τη στιγμή δύο.

Το ένα κινείται προς την κορυφογραμμή των Αγίων Πάντων και απειλεί άμεσα τόσο τις επικοινωνίες του νησιού, καθώς στην κορυφογραμμή είναι εγκατεστημένες κεραίες τηλεπικοινωνιών, όσο και τις Λεύκες, που βρίσκονται στην άλλη, πιο πράσινη μεριά του βουνού. Το άλλο μέτωπο κινείται προς το Καμάρι, οικισμό που περιβάλλεται από έντονη βλάστηση.

Κανένα από τα δυο μέτωπα δεν είναι υπό έλεγχο και η κατάσταση είναι δυνητικά επικίνδυνη, καθώς σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, η ένταση των ανέμων θα ανέβει μέσα στο βράδυ, ενώ τα ιπτάμενα μέσα της πυροσβεστικής δεν είναι διαθέσιμα τη νύχτα.

«Έγλειψαν» κατοικίες οι φλόγες

Σημειώνεται ότι οι περιοχές του Αγ. Χαράλαμπου, των Δαφνών και της Ανερατζάς είναι δύσβατες και στα σημεία αυτά υπάρχουν ακόμη διάσπαρτες εστίες που καίνε.

Από θαύμα σώθηκαν σπίτια και το μοναστήρι του Αγ. Χαράλαμπου καθώς οι φλόγες κυριολεκτικά τα «έγλειψαν» κατακαίγοντας ολόκληρη τη γύρω περιοχή, στην οποία υπάρχουν σποραδικά κατοικίες που δεν αποτελούν οικισμό. Όσο πέφτει το βράδυ υπάρχει ανησυχία για πιθανές αναζωπυρώσεις, καθώς οι βόρειοι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή αναμένεται να ενισχυθούν φθάνοντας τα 7-8 μποφόρ.

Πηγή: ethnos.gr