Αναβάλλεται η συνεδρίαση της ΕΠΟ για τους Έλληνες διαιτητές

Την απόφαση να αναβάλει την συνεδρίαση στην οποία θα αποφασιζόταν η επιστροφή των Ελλήνων διαιτητών στα ντέρμπι πήρε η ΕΠΟ.

Αναβολή πήρε η προγραμματισμένη για την Τετάρτη (29/07) συνεδρίαση της ΕΠΟ, στην οποία θα αποφασιζόταν η επιστροφή ή όχι των Ελλήνων διαιτητών στα ντέρμπι με ξένους στο VAR.

Η σκέψη πίσω από την αναβολή είναι πως η Ομοσπονδία θέλησε να δώσει στις συμμετέχουσες ΠΑΕ περισσότερο χρόνο να αξιολογήσουν τα δεδομένα της πιθανής επιστροφής των Ελλήνων.

Ακόμη δεν έχει γίνει γνωστό πότε θα οριστεί ξανά η συνεδρίαση, πάντως σε καμία περίπτωση δεν ακυρώνεται η συζήτηση, απλά στόχος είναι μια τόσο σημαντική απόφαση να ληφθεί με την ευρύτερη δυνατή συναίνεση, ιδανικά με ομοφωνία, έπειτα από την απαραίτητη επεξεργασία όλων των παραμέτρων.