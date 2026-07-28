Γι' αυτό τον πήρε η Άρσεναλ: Τρομερός Τζόλης πίσω μόνο από Μπρούνο Φερνάντες και Μίκαελ Ολίσε!

Τρομερή ήταν η σεζόν που ολοκληρώθηκε για τον Χρήστο Τζόλη, με τον Έλληνα σταρ να πραγματοποιεί μεγάλες εμφανίσεις, οι οποίες του... χάρισαν τη μεταγραφή στην Άρσεναλ.

Το επόμενο και τεράστια βήμα στην καριέρα του έκανε ο Χρήστος Τζόλης με την μεταγραφή του στην Άρσεναλ, ωστόσο για να γίνει αυτό, έπρεπε την σεζόν που τελείωσε να... κάνει πλάκα σε όλη την Ευρώπη.

Ο Τζόλης με τη φανέλα της Κλαμπ Μπριζ ήταν τρομερός την περασμένη χρονιά και δικαιολογημένα έκανε τους Gunners να δαπανήσουν 40 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσουν.

Έτσι, πολλά μεγάλα σάιτ κάνουν αναλύσεις για τα πεπραγμένα του Έλληνα άσου πέρυσι και δεν μπορούσε να λείπει η Opta. Aφορμή στάθηκε ο αριθμός των 135 ευκαιριών που δημιούργησε ο διεθνής εξτρέμ παίζοντας για την Κλαμπ Μπριζ τη σεζόν 2025-26, ενώ ο δεύτερος στη λίστα ήταν ο Ριοτάρο Ίτο (100). Από αυτές τις ευκαιρίες που δημιουργήθηκαν, οι περισσότερες στο πρωτάθλημα, 83, προήλθαν επίσης από ανοιχτό παιχνίδι.

Όπως σημειώνει η Opta το σύνολο των 135 ευκαιριών του Χρήστου Τζόλη ξεπεράστηκε μόνο από το σύνολο των 136 του Μπρούνο Φερνάντες για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, μεταξύ κάθε παίκτη στα 10 κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης τη σεζόν 2025-26!

Παράλληλα, η Opta αναφέρει ότι ο Μίκαελ Ολίσε της Μπάγερν Μονάχου ήταν αυτός που ηγήθηκε της κατάταξης των αναμενόμενων ασίστ σε αυτά τα πρωταθλήματα με 17,2 και ήταν ο μόνος παίκτης που έφτασε ψηλότερα από τον Χρήστο Τζόλη (15,9).