Χλιαουτάκη: «Έχουμε πείσμα και θα πετύχουμε όλες μαζί»

Η Έλενα Χλιαουτάκη μίλησε στο σάιτ της ΕΟΚ για τον μεγάλο στόχο της Εθνικής Νεανίδων στο Ευρωμπάσκετ U18 Β’ Κατηγορίας, που δεν είναι άλλος από την άνοδο στην Α' Κατηγορία.

Η Εθνική Νεανίδων βρίσκεται στην Τουλτσέα της Ρουμανίας, εκεί όπου θα διεξαχθεί το Ευρωμπάσκετ U18 Β’ Κατηγορίας, το διάστημα 31 Ιουλίου έως 9 Αυγούστου, με το στόχο να μην είναι άλλος από την επάνοδο στη μεγάλη κατηγορία.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έχει ήδη κάνει το ταξίδι σε μια πόλη, που βρίσκεται στα ανατολικά της έτερης βαλκανικής χώρας, περίπου στις τρεις ώρες οδικώς από την πρωτεύουσα, το Βουκουρέστι, με πληθυσμό λίγο πάνω από τους 65.000 κατοίκους. Στην όμορφη Sala Polivalenta, με χωρητικότητα άνω των 5.000 θέσεων, η «γαλανόλευκη» θα επιχειρήσει να πετύχει το στόχο της, κάνοντας την αρχή την Παρασκευή (31/7, 21:00) με αντίπαλο τη Μεγάλη Βρετανία.

«Ιδανικό να ξεκινήσουμε βγαίνοντας πρώτες»

Η Έλενα Χλιαουτάκη μίλησε για το πώς κύλησε η προετοιμασία, τονίζοντας ότι «όλα πήγαν εξαιρετικά και θεωρώ, ότι ήδη είμαστε ομάδα, με όλα τα κορίτσια να είναι πολύ πρόθυμα να βοηθήσουν. Μετά την προετοιμασία, θέλουμε να δείξουμε τον καλύτερο εαυτό μας και το ιδανικό, για αρχή, θα ήταν να βγούμε πρώτες στον όμιλο, για να κάνουμε μια καλή αρχή».

Αυτή η Εθνική Νεανίδων μπορεί να πετύχει βάσει ταλέντου, αγωνιστικής χημείας, ή χάρη στο κλίμα ανάμεσα στα κορίτσια; «Είναι ένας συνδυασμός. Καθεμία έχει το δικό της ταλέντο και ως ομάδα έχουμε δουλέψει αρκετά καλά, κάτι που πρέπει να συνεχιστεί», απαντά η διεθνής ψηλή, η οποία επιπρόσθετα στο τι πρέπει να διορθώσουν η ίδια και οι συμπαίκτριές της, επισημαίνει ότι «θα μπορούσαμε να δουλέψουμε παραπάνω στην άμυνα. Η επίθεση μας βγαίνει αρκετά καλά χάρη στην χημεία μας, επομένως πρέπει να δώσουμε λίγο περισσότερη έμφαση στο να βρούμε τα πατήματά μας στην άμυνα. Το σίγουρο είναι, ότι όλες έχουμε πείσμα για να πετύχουμε».

Η ίδια σχολιάζει και το ρόλο, που της έχει δοθεί. «Εχουμε όλες πάνω κάτω τον ίδιο ρόλο. Οτιδήποτε καταφέρνουμε, το κάνουμε όλες μαζί. Μπορώ προσωπικά να δώσω αρκετά στην άμυνα με το πείσμα μου, και στην επίθεση θα κάνω όσα μου ζητά το επιτελείο μας», υπογραμμίζει.

Η Έλενα Χλιαουτάκη δεν κρύβει την υπερηφάνεια της, φορώντας το εθνόσημο και στέλνει το δικό της μήνυμα στο τέλος. «Η υπερηφάνεια του να φοράς του εθνόσημο δε συγκρίνεται με τίποτα άλλο. Είμαστε όλες υπερήφανες, προσωπικά ελπίζω να συνεχίσω να δουλεύω σε τέτοιο βαθμό, ώστε να το φοράω και στο μέλλον», αναφέρει.