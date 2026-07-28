Ξεπέρασαν τις 14.000 τα διαρκείας του ΠΑΟΚ, ελευθερώνονται οι θέσεις για όλους!

Με αμείωτους ρυθμούς συνεχίζονται τα διαρκείας του ΠΑΟΚ, τα οποία πλησιάζουν τις 15.000 μετά την περίοδο των ανανεώσεων.

Ο κόσμος του ΠΑΟΚ «μίλησε» και φέτος με την στήριξή του στην ομάδα, αφού οι ανανεώσεις των εισιτηρίων διαρκείας ξεπέρασαν τις 14.000, ένας πολύ υψηλός αριθμός μέσα σε λιγότερο από μιάμιση εβδομάδα διάθεσής τους.

Πλέον, στην τρίτη περίοδο διάθεσης, οι θέσεις ελευθερώνονται για όλους και μένει να φανεί που θα σταματήσει να γράφει το... κοντέρ, το οποίο και φέτος είναι σε αρκετά υψηλά επίπεδα.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ασπρόμαυρη ΠΑΕ:

14.291 θέσεις έχουν ήδη το όνομά τους.

Η 3η περίοδος διάθεσης: 31.07.2026 | 10:00 – 04.08.2026 | 17:00

Όλοι μαζί, στη νέα εποχή.