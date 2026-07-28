«Αποχωρεί από τον Άρη και πάει στη Μάλαγα ο Αμίν Νουά»!

Ο Αμίν Νουά θα αποχωρήσει από τον Άρη και θα συνεχίσει στη Μάλαγα!

Σημαντική αποχώρηση για την ομάδα της Θεσσαλονίκης, με τον Γάλλο άσο, όπως αναφέρει ο Ισπανός δημοσιογράφος, Εμίλιο Φερνάντεθ, να μετακομίζει στη Μάλαγα.

Ο Αμίν Νουά θα αφήσει τον Άρη, με τον Γάλλο άσο να αποτελεί διακαή πόθο του Τσους Βιντορέτα και το δημοσίευμα της «Opinion de Malaga» αναφέρει πως από τη νέα σεζόν θα αγωνίζεται στην ισπανική ομάδα.

Έτσι λίγες ώρες μετά την απόκτηση του Ουίλι Ερνανγκόμεθ η Μάλαγα προχωράει σε ακόμα μία σημαντική κίνηση, αποκτώντας τον Γάλλο άσο, που τη σεζόν που ολοκληρώθηκε με τον Άρη στο Eurocup μέτρησε 14,2 πόντους και 5,9 ριμπάουντ μέσο όρο.