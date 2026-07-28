«Αποχωρεί από τον Άρη και πάει στη Μάλαγα ο Αμίν Νουά»!

Σημαντική αποχώρηση για την ομάδα της Θεσσαλονίκης, με τον Γάλλο άσο, όπως αναφέρει ο Ισπανός δημοσιογράφος, Εμίλιο Φερνάντεθ, να μετακομίζει στη Μάλαγα.
Ο Αμίν Νουά θα αφήσει τον Άρη, με τον Γάλλο άσο να αποτελεί διακαή πόθο του Τσους Βιντορέτα και το δημοσίευμα της «Opinion de Malaga» αναφέρει πως από τη νέα σεζόν θα αγωνίζεται στην ισπανική ομάδα.
Έτσι λίγες ώρες μετά την απόκτηση του Ουίλι Ερνανγκόμεθ η Μάλαγα προχωράει σε ακόμα μία σημαντική κίνηση, αποκτώντας τον Γάλλο άσο, που τη σεζόν που ολοκληρώθηκε με τον Άρη στο Eurocup μέτρησε 14,2 πόντους και 5,9 ριμπάουντ μέσο όρο.
ÚLTIMA HORA 🚨🚨🚨 El @unicajaCB ultima el fichaje de Amine Noua. Es el "4" que quiere Vidorreta. Será el próximo en llegar https://t.co/FQ1cjbUqME a— Emilio Fernández (@emilio6fdez) July 28, 2026