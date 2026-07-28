Ολυμπιακός: Πάει πρώτα στην προετοιμασία της Φόρεστ ο Σα!

Για το Αλγκάβρε όπου προετοιμάζεται η Φόρεστ αναχωρεί ο Γκουστάβο Σα. Εκεί θα περάσει ιατρικά, θα γνωρίσει τη νέα του ομάδα και στη συνέχεια θα αναχωρήσει για την Ελλάδα όπου θα δοθεί δανεικός στον Ολυμπιακό.

O Ολυμπιακός προχωρά για την απόκτηση του Γκουστάβο Σα, ωστόσο για να πιάσει Λιμάνι θα πρέπει να περάσει πρώτα από... Νότιγχαμ.

Συγκεκριμένα, ο Πορτογάλος χαφ αναμένεται να βρεθεί άμεσα στο Αλγκάβρε, όπου η Φόρεστ πραγματοποιεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της, ώστε να περάσει εκεί από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, καθώς οι Άγγλοι είναι αυτοί που θα τον αποκτήσουν από τη Φαμαλικάο.

Στη συνέχεια ο Σα αναχωρήσει για την Ελλάδα, ώστε να υπογράψει με τον Ολυμπιακό, με τις δύο ομάδες του Βαγγέλη Μαρινάκη να συνεργάζονται και τους Πειραιώτες να τον αποκτούν με τη μορφή δανεισμού.