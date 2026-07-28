Ολυμπιακός: Παίρνει Γκουστάβο Σα

Ο Ολυμπιακός προχωρά δυναμικά για την απόκτηση του Γκουστάβο Σα από τη Φαμαλικάο.

Γκάζι στα μεταγραφικά του πατάει ο Ολυμπιακός, καθώς κινείται δυναμικά για την απόκτηση του Γκουστάβο Σα από τη Φαμαλικάο. Σύμφωνα με τον ΣΠΟΡΦΜ, οι «ερυθρόλευκοι» προχωρούν για να κλείσουν τον 21χρονο μέσο, που μπορεί να παίξει και στο «8» και στο «10», ενώ αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του πορτογαλικού ποδοσφαίρου.

Ο Σα έχει μπει στο στόχαστρο πολλών ομάδων στην Πορτογαλία και όχι μόνο, με την Μπενφίκα να τον παρακολουθεί στενά. Είναι διεθνής με την Ελπίδων της χώρας του, μετρώντας 15 συμμετοχές.

