Παναθηναϊκός: Πάνω από 20.000 κόσμος με Πάκσι

Δυναμικό «παρών» αναμένεται από τον κόσμο του Παναθηναϊκού στη ρεβάνς με την Πάκσι, για τον 2ο προκριματικό γύρο του Conference League.

Οι Πράσινοι υποδέχονται την Πέμπτη (30/7) την ουγγρική ομάδα στο ΟΑΚΑ για να σφραγίσουν το εισιτήριο για τον 3ο προκριματικό του Conference League και στις εξέδρες του Ολυμπιακού Σταδίου αναμένεται να βρεθούν περισσότεροι από 20.000 φίλοι τους.

Αυτή τη στιγμή έχουν διατεθεί 22.000 εισιτήρια συμπεριλαμβανομένων των 12.000 διαρκείας.

Με δεδομένο ότι τέτοια εποχή είθισται να έρχεται το 60% περίπου των διαρκείας και η ζήτηση «δείχνει» ότι θα διατεθούν ακόμα 2-3 χιλιάδες εισιτήρια, εκτιμάται ότι στο ΟΑΚΑ θα βρεθούν πάνω από 20.000 κόσμου του Τριφυλλιού.