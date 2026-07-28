Μαντσίνι: Συμφωνία για επιστροφή στην εθνική Ιταλίας

Η ιταλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ήρθε σε οριστική συμφωνία με τον Ρομπέρτο Μαντσίνι, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, προκειμένου ο έμπειρος τεχνικός να αναλάβει ξανά την τεχνική ηγεσία της «Σκουάντρα Ατζούρα».

Μετά το ναυάγιο των επαφών με τον Αντρέα Πίρλο, οι άνθρωποι της Εθνικής Ιταλίας κατέληξαν στον προπονητή που θα οδηγήσει την ομάδα στην επόμενη ημέρα, με βασικό στόχο την επιστροφή στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο Μαντσίνι επιστρέφει στον ιταλικό πάγκο για δεύτερη φορά, μετά την επιτυχημένη πρώτη του θητεία από το 2018 έως το 2023. Στο διάστημα αυτό κατάφερε να οδηγήσει την Ιταλία στην κορυφή της Ευρώπης, κατακτώντας το Euro 2020, το οποίο διεξήχθη το 2021 λόγω της πανδημίας.

Στον τελικό του Γουέμπλεϊ, η Ιταλία επικράτησε της Αγγλίας με 4-3 στη διαδικασία των πέναλτι, μετά το 1-1 στην κανονική διάρκεια και την παράταση, πανηγυρίζοντας έναν από τους σημαντικότερους τίτλους στην ιστορία της.

Μετά την αποχώρησή του από την Εθνική Ιταλίας, ο 61χρονος πλέον προπονητής εργάστηκε στη Σαουδική Αραβία, αναλαμβάνοντας την εθνική ομάδα της χώρας, ενώ στη συνέχεια βρέθηκε στον πάγκο της Αλ Σαντ.