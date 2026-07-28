Το βιβλίο «Παγώνει το Άμστερνταμ» κυκλοφόρησε

Στις 3 Απριλίου 1996, ο Παναθηναϊκός έγραψε μία από τις πιο χρυσές σελίδες της ιστορίας του. Στο 87ο λεπτό, ο Γιώργος Δώνης πραγματοποιεί μια ξέφρενη κούρσα, τροφοδοτεί τον Κριστόφ Βαζέχα κι εκείνος στέλνει την μπάλα συστημένη στο «παραθυράκι» του Έντβιν φαν ντερ Σαρ, παγώνοντας το Άμστερνταμ.

Τριάντα χρόνια αργότερα, η Εκδοτική Belle Époque παρουσιάζει ένα βιβλίο αφιερωμένο στην ιστορική εκείνη διαδρομή. Μέσα από ενδελεχή έρευνα, μαρτυρίες των πρωταγωνιστών, αδημοσίευτα ντοκουμέντα και πλούσιο φωτογραφικό υλικό, ο συγγραφέας Κώστας Τζανιδάκης ανασυνθέτει, λεπτό προς λεπτό, το παζλ της αξέχαστης ευρωπαϊκής πορείας του Παναθηναϊκού έως τα ημιτελικά του Champions League και φωτίζει πτυχές που παρέμεναν άγνωστες ακόμη και στους πιο πιστούς φίλους της ομάδας.

Τον πρόλογο του βιβλίου υπογράφει ο Χουάν Χοσέ Μπορέλι, ένας παίκτης που λατρεύτηκε από την «πράσινη» κερκίδα, ενώ και ο ίδιος εξακολουθεί να αγαπά παθολογικά τον Παναθηναϊκό.

Το βιβλίο «Παγώνει το Άμστερνταμ» είναι διαθέσιμο στα βιβλιοπωλεία, στο e-shop vivliapao.gr και, μέσα στις επόμενες ημέρες, στα επίσημα καταστήματα της ΠΑΕ Παναθηναϊκός.