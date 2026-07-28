ΑΕΚ: Χαλάρωσαν στο κέντρο του Άπελντορν το πρωί οι «κιτρινόμαυροι»

Ποδοσφαιριστές, Ριμπάλτα, συνεργάτες του Καταλανού και στελέχη, κατέβηκαν στο κέντρο της πόλης το πρωί καθώς το... μενού περιλαμβάνει μόνο απογευματινή προπόνηση. Αποστολή στην Ολλανδία.

Συγκεκριμένα, Λούκα Γιόβιτς, Ραζβάν Μαρίν, Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, Χαβιέρ Ριμπάλτα, Κωνσταντίνος Σταυροθανασόπουλος (Αναπληρωτής Διευθυντής Ποδοσφαίρου) και Άλεξ Κλάινος (Head of Football Operations) εθεάθησαν στο κέντρο να κάνουν τη βόλτα τους.

Θυμίζουμε, όπως έχει γίνει γνωστό, πως η ομάδα θα προπονηθεί μόνο το απόγευμα σήμερα (η προπόνηση ειναι κλειστή για ποδοσφαιριστές-κόσμο). Ο Μάρκο Νίκολιτς θα κάνει τις τελευταίες του δοκιμές εν όψει του φιλικού της Τετάρτης (29/7) με την Σάμσουνσπορ το οποίο θα ξεκινήσει στις 19:00 (ώρα Ελλάδος).