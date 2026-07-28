Γερμανία: 64 χρόνια από τη «γέννηση» της Bundesliga

Ήταν 28 Ιουλίου 1962, όταν στο Ντόρτμουντ ανακοινώθηκε το ξεκίνημα της Bundesliga, το πρώτο γερμανικό επαγγελματικό πρωτάθλημα που άρχισε την σεζόν 1963/1964. Ένα ξεκίνημα, προκειμένου να ξεπεραστεί η απογοήτευση από το Παγκόσμιο Κύπελλο στη Χιλή το 1962, όπου η Γερμανία αποκλείστηκε στα προημιτελικά από τη Γιουγκοσλαβία.
Μέχρι τότε το πρωτάθλημα διεξαγόταν σε διαφορετικές φάσεις που ξεκινούσαν από τα περιφερειακά τουρνουά και συνεχίζονταν με τους εθνικούς τελικούς.
Η επιλογή των ομάδων που θα συμμετείχαν στο πρώτο γερμανικό πρωτάθλημα δημιούργησε αντιπαραθέσεις: 16 ομάδες επιλέχθηκαν σύμφωνα με κριτήρια που βασίζονταν σε ιστορικά αποτελέσματα και στην γεωγραφία.
Τη μεγαλύτερη αίσθηση προκάλεσε ο αποκλεισμός της Μπάγερν, επειδή είχε αποφασιστεί να υπάρχει μόνο μία ομάδα εκπρόσωπος ανά πόλη στο νέο πρωτάθλημα και η Μόναχο 1860 επελέγη για την πόλη της Βαυαρίας.