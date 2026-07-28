Γερμανία: 64 χρόνια από τη «γέννηση» της Bundesliga

Εξήντα τέσσερα χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη «γέννηση» της Bundesliga.

Ήταν 28 Ιουλίου 1962, όταν στο Ντόρτμουντ ανακοινώθηκε το ξεκίνημα της Bundesliga, το πρώτο γερμανικό επαγγελματικό πρωτάθλημα που άρχισε την σεζόν 1963/1964. Ένα ξεκίνημα, προκειμένου να ξεπεραστεί η απογοήτευση από το Παγκόσμιο Κύπελλο στη Χιλή το 1962, όπου η Γερμανία αποκλείστηκε στα προημιτελικά από τη Γιουγκοσλαβία.

Μέχρι τότε το πρωτάθλημα διεξαγόταν σε διαφορετικές φάσεις που ξεκινούσαν από τα περιφερειακά τουρνουά και συνεχίζονταν με τους εθνικούς τελικούς.

Η επιλογή των ομάδων που θα συμμετείχαν στο πρώτο γερμανικό πρωτάθλημα δημιούργησε αντιπαραθέσεις: 16 ομάδες επιλέχθηκαν σύμφωνα με κριτήρια που βασίζονταν σε ιστορικά αποτελέσματα και στην γεωγραφία.



Τη μεγαλύτερη αίσθηση προκάλεσε ο αποκλεισμός της Μπάγερν, επειδή είχε αποφασιστεί να υπάρχει μόνο μία ομάδα εκπρόσωπος ανά πόλη στο νέο πρωτάθλημα και η Μόναχο 1860 επελέγη για την πόλη της Βαυαρίας.