Πήρε Ντέρεκ Ουίλις η Παρτίζαν

Η Παρτίζαν με ανακοίνωση της γνωστοποίησε την απόκτηση του Ντέρεκ Ουίλις, με την σερβική ομάδα να ενισχύει την γραμμή των ψηλών της.

Η Παρτίζαν συνεχίζει τον σχεδιασμό της ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, προχωρώντας σε ακόμη μία κίνηση ενίσχυσης του ρόστερ της, καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση του Ντέρεκ Ουίλις.

O 30χρονος φόργουορντ/σέντερ θα μετακομίσει στο Βελιγράδι μετά την ολοκλήρωση της παρουσίας του στην Παρί, εκεί που σε 28 συμμετοχές μέτρησε 5,8 πόντους, 3,9 ριμπάουντ και 1,2 ασίστ, ενώ σούταρε με ποσοστό 37% από τη γραμμή των τριών πόντων σε 28 συμμετοχές.