Πήρε Ντέρεκ Ουίλις η Παρτίζαν

Η Παρτίζαν συνεχίζει τον σχεδιασμό της ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, προχωρώντας σε ακόμη μία κίνηση ενίσχυσης του ρόστερ της, καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση του Ντέρεκ Ουίλις.
O 30χρονος φόργουορντ/σέντερ θα μετακομίσει στο Βελιγράδι μετά την ολοκλήρωση της παρουσίας του στην Παρί, εκεί που σε 28 συμμετοχές μέτρησε 5,8 πόντους, 3,9 ριμπάουντ και 1,2 ασίστ, ενώ σούταρε με ποσοστό 37% από τη γραμμή των τριών πόντων σε 28 συμμετοχές.
Derik Vilis je novi košarkaš Partizana Mozzart Bet!✊🏽— KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) July 28, 2026
Američki krilni centar rođen 1995. godine u Luisvilu, igrao je tokom prošle sezone za Pariz. Pre toga, Vilis je branio boje Efesa, Venecije, Huventuda, Brindizija, Ulma, Getingema, kao i razvojnog tima Denver Nagetsa.… pic.twitter.com/RBKt4aMTat