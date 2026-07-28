Ομόνοια 29ης Μαΐου: Η ομάδα που έδωσε τρεις δανεικούς ο Παναθηναϊκός, δεν μοιάζει με καμία άλλη!

O Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την παραχώρηση τριών νεαρών ποδοσφαιριστών του με τη μορφή δανεισμού στους νεοφώτιστους της Κύπρου, έναν σύλλογος που δημιουργήθηκε μόλις πριν οκτώ χρόνια από οπαδούς της "μεγάλης" Ομόνοιας και κατάφερε γρήγορα να ανέβει στην πρώτη κατηγορία.

Άγγελος Βύντρα, Ρουσίντ Ζέκα, Γιώργος Σώκος. Κοινή συνισταμένη για τους δύο πρώτους ότι είναι γιοι δύο πρώην ποδοσφαιριστών του Τριφυλλιού, που διέπρεψαν με τη φανέλα της ομάδας και τα παιδιά τους γαλουχήθηκαν στην πράσινη οικογένεια, ακολουθώντας τα βήματά τους.

Κεντρικός αμυντικός του 2008, μέσος του 2007 και σέντερ φορ επίσης του 2007, οι θέσεις στις οποίες αγωνίζονται οι τρεις νεαροί ποδοσφαιριστές που παραχωρήθηκαν με τη μορφή δανεισμού από τον Παναθηναϊκό στην Ομόνοια 29ης Μαΐου, για να πάρουν χρόνο συμμετοχής στην πρώτη κατηγορία του κυπριακού πρωταθλήματος.

Είναι προφανές πως ανάμεσα στα δύο κλαμπ δημιουργείται μία άτυπη συνεργασία που ενδεχομένως να συνεχιστεί το επόμενο διάστημα. Ενδεικτική και η αναφορά-ευχαριστώ της κυπριακής ομάδας στους Πράσινους, στην ανακοίνωση απόκτησης των τριών ποδοσφαιριστών: «Να ευχαριστήσουμε τον Παναθηναϊκό για την άψογη συνεργασία και να τους ευχηθούμε ότι καλύτερο την νέα ποδοσφαιρική περίοδο», κλείνει η ανακοίνωση.

Ποια όμως είναι η Ομόνοια 29ης Μαΐου στην οποία θα αγωνιστούν τη νέα αγωνιστική περίοδο οι Βύντρα, Ζέκα και Σώκος;

Αρχικά, αξίζει να αναφέρουμε ότι πρόκειται για τη μία από τις... τρεις Ομόνοιες που θα αγωνίζονται στην πρώτη κατηγορία την επόμενη σεζόν, σε σύνολο 14 ομάδων! Πρώτη φυσικά η γνωστή Ομόνοια, το ένα από τα δύο μεγαλύτερα κλαμπ της Μεγαλονήσου (μαζί με τον ΑΠΟΕΛ), την Ομόνοια 29ης Μαΐου που έχει κι αυτή σήμα το τριφύλλι και έδρα τη Λευκωσία, αλλά και την Ομόνοια Αραδίππου, που εδρεύει στη Λάρνακα.

Ανάλογη κατάσταση υπήρξε και πριν από δύο χρόνια, όταν η Ομόνοια 29ης Μαΐου ανέβηκε για πρώτη φορά στα "σαλόνια", αλλά υποβιβάστηκε αμέσως. Στο περσινό πρωτάθλημα όμως τερμάτισε πάλι στις πρώτες θέσεις (3η) και επέστρεψε πάλι άμεσα στη μεγάλη κατηγορία.

Εκείνο ωστόσο που έχει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι η προέλευσή της, αφού έχει τις ρίζες της στη μεγάλη Ομόνοια, εξ ου και το τριφύλλι στο σήμα. Μετράει μόλις οκτώ χρόνια ζωής και δημιουργήθηκε από μία μερίδα οπαδών της πρωταθλήτριας Κύπρου!

Συγκεκριμένα, όταν η Ομόνοια πέρασε πριν λίγα χρόνια σε εταιρική διαχείριση και συγκεκριμένα στον επιχειρηματία Σταύρο Παπασταύρου, υπήρξαν φίλοι του συλλόγου που διαφώνησαν σφόδρα με αυτή την εξέλιξη κι αποφάσισαν να διαχωρίσουν πλήρως τη θέση τους. Σε τέτοιο βαθμό ώστε να ιδρύσουν έναν νέο σύλλογο που θα ήταν βασισμένος στο μοντέλο της λαϊκής ιδιοκτησίας, με τα μέλη του να έχουν τον έλεγχο του σωματείου!

Το όνομα «29ης Μαΐου» παραπέμπει στην 29η Μαΐου 2018, ημερομηνία κατά την οποία ελήφθη η απόφαση να συνεχιστεί η ποδοσφαιρική δραστηριότητα μέσα από αυτό το νέο σωματείο.

Ο σύλλογος ιδρύθηκε επίσημα τον Ιούλιο του 2018 και όπως είναι φυσικό ξεκίνησε από τις χαμηλές κατηγορίες του κυπριακού ποδοσφαίρου, όμως μέσα σε λίγα χρόνια πέτυχε διαδοχικές ανόδους για να φτάσει στην πρώτη κατηγορία. Η φιλοσοφία του κλαμπ στηρίζεται στη δημοκρατική συμμετοχή των μελών, αλλά και στον κοινωνικό και αντιρατσιστικό του χαρακτήρα.

