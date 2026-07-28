ΠΑΟΚ: Ο Κεντζιόρα επιστρέφει στην Τούμπα ως στόπερ; Τι λένε οι ειδικοί από την Ουκρανία

Η Ντινάμο Κιέβου αναμένεται το απόγευμα της Τρίτης (28/7) στην Θεσσαλονίκη, με τα ΜΜΕ της χώρας να αναλύουν την κατάσταση ενόψει της ρεβάνς με τον ΠΑΟΚ, «ζητώντας» ακόμη και αλλαγές από τον Ίγκορ Κόστιουκ.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα η περίπτωση του Τόμας Κεντζιόρα, ο οποίος σύμφωνα με τον αναλυτή Μικόλα Τσιμπάλ θα μπορούσε να αγωνιστεί ως στόπερ και όχι ως δεξί μπακ, όπως στο πρώτο παιχνίδι στην Πολωνία, δίνοντας τη θέση του στον νεοαποκτηθέντα, Ολέξι Σιτς.

«Κλίνω προς την άποψη ότι, αν η Ντιναμό καταφέρει να προκριθεί στην επόμενη φάση, θα πρόκειται για έκπληξη.

Τι μπορεί να βοηθήσει τους παίκτες της Ντιναμό να ανατρέψουν το 2-3 του Λούμπλιν; Πρώτα απ' όλα ένα γρήγορο γκολ, που θα αναγκάσει τους γηπεδούχους να αγχωθούν και να κάνουν λάθη. Επίσης, περιμένω από τον προπονητή της Ντινάμο, Ίγκορ Κόστιουκ, κάποιες μη συνηθισμένες αποφάσεις που θα αιφνιδιάσουν τον ΠΑΟΚ. Αναφέρομαι τόσο στην τακτική προσέγγιση όσο και σε πιθανές αλλαγές ρόλων των ποδοσφαιριστών.

Ίσως αξίζει να δοκιμάσει τον Τόμας Κεντζιόρα ως στόπερ, καθώς γνωρίζει πολύ καλά τις δυνατότητες των πρώην συμπαικτών του στον ΠΑΟΚ. Τη θέση του δεξιού μπακ θα μπορούσε να πάρει ο νεοαποκτηθείς Ολέξι Σιτς, ο οποίος διαθέτει έντονη επιθετική δραστηριότητα. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς η Ντινάμο χρειάζεται γκολ.

Ενδιαφέρον θα έχει επίσης αν ο Κόστιουκ εμπιστευτεί από την αρχή τους έμπειρους Βιτάλι Μπουγιάλσκι και Αντρέι Γιαρμολένκο. Η είσοδός τους ως αλλαγές στο Λούμπλιν βοήθησε τη Ντινάμο να πάρει την πρωτοβουλία στα τελευταία λεπτά και να ξαναμπεί στη διεκδίκηση του αγώνα.

Αν η Ντινάμο παρουσιάσει καλύτερη αμυντική λειτουργία σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι στη Θεσσαλονίκη, τότε οι πιθανότητές της για πρόκριση θα αυξηθούν. Ακόμη και ο Ματβίι Πονομαρένκο μπορεί να εκμεταλλευτεί μία από τις ευκαιρίες που θα δημιουργηθούν και να βάλει τέλος στην αφλογιστία του.

Παρόλα αυτά, σε σύνολο δύο αγώνων θεωρώ πως ο ΠΑΟΚ παραμένει το φαβορί για την πρόκριση στο Europa League, με πιθανότητες 55% έναντι 45%.»

