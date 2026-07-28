«Χιτ, Νάγκετς και Καβαλίερς εξετάζουν την περίπτωση του ΝτεΡόζαν»

Σύμφωνα με Αμερικανικά δημοσιεύματα οι Χιτ, οι Καβαλίες και οι Νάγκετς εξετάζουν την περίπτωση του ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν.

Ο ΝτεΜαρ ΝτεΡόζαν αναζητεί τον επόμενο σταθμό της καριέρας του και τρεις ομάδες του NBA έχουν εκφράσει ενδιαφέρον προκειμένου για να τον κάνουν δικό τους.

Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια του ESPN, οι Μαϊάμι Χιτ οι Ντένβερ Νάγκετς και οι Κλίβελαντ Καβαλίερς θέλουν τον 36χρονο Αμερικανό φόργουορντ.

Μετά την απόφαση του ΛεΜπρόν Τζέιμς να υπογράψει στους Σίξερς, η ομάδα του Κλίβελαντ προχωρά τις εναλλακτικές της λύσεις, με τον Μάριο Χεζόνια να αποτελεί την πρώτη προσθήκη, μετά το τέλος του «σίριαλ» της επόμενης ομάδας του ΛεΜπρόν.

Από την άλλη το Ντένβερ θέλει να προσθέσει δίπλα στους Γιόκιτς και Μάρεϊ έναν έμπειρο παίκτη, ενώ οι Χιτ μετά την ανταλλαγή του Γιάννη Αντετοκούνμπο, ψάχνουν να βρουν παίκτες έμπειρους και να κάνουν πρωταθλητισμό.

Στην καριέρα του ο ΝτεΡόζαν έχει αγωνιστεί σε Τορόντο Ράπτορς, Σαν Αντόνιο Σπερς, Σικάγο Μπουλς και Σακραμέντο Κινγκς.

Την περασμένη σεζόν σε 77 παιχνίδια με τους « βασιλιάδες» μέτρησε 18.4 πόντους, 2.9 ριμπάουντ και 4.1 ασίστ κατά μέσο όρο.