Φοβερό: Η Τσέλσι μετρά 123 αγώνες χωρίς παίκτη άνω των 30 ετών (pic)

Ένα εντυπωσιακό στατιστικό έφερε στο φως η Opta, αποκαλύπτοντας τη φιλοσοφία που ακολουθεί η Τσέλσι τα τελευταία χρόνια, έχοντας παίξει 123 αγώνες χωρίς παίκτη άνω των 30 ετών, επενδύοντας αποκλειστικά σε νεαρούς παίκτες.

Η Τσέλσι δεν έχει χρησιμοποιήσει ούτε για ένα λεπτό ποδοσφαιριστή άνω των 30 ετών στους τελευταίους 123 αγώνες της σε όλες τις διοργανώσεις, σύμφωνα με στοιχεία της Opta.

Η τελευταία φορά που παίκτης ηλικίας άνω των 30 αγωνίστηκε με τη φανέλα των Λονδρέζων ήταν τον Μάιο του 2024, όταν ο 39χρονος Τιάγκο Σίλβα πραγματοποίησε την τελευταία του εμφάνιση με τους «μπλε» πριν αποχωρήσει από τον σύλλογο.

Το συγκεκριμένο στατιστικό υπογραμμίζει τη στρατηγική της Τσέλσι να υπολογίζει σε νέα παιδιά, ποντάροντας για το μέλλον, κάτι που προκαλεί εντύπωση καθώς ελάχιστες ομάδες κορυφαίου επιπέδου βασίζονται αποκλειστικά σε νεαρούς ποδοσφαιριστές για τόσο μεγάλο διάστημα.