Μπήκε κι η Τράμπζονσπορ για τον Σαλάχ!

"Χρυσάφι" στα πόδια του Αιγύπτιου σταρ - Η ανατροπή στα δεδομένα με Μπεσίκτας

Ο Αιγύπτιος σταρ είναι εδώ και μέρες ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα της ποδοσφαιρικής αγοράς, με τη Μπεσίκτας να έχει εκφράσει έντονο ενδιαφέρον για την μεταγραφή του. Ωστόσο, μετά την προσωρινή απόσυρση των Τούρκων από τη διεκδίκησή του, όλα δείχνουν πως ένας άλλος σύλλογος της χώρας μπήκε δυναμικά στο παιχνίδι.

Σύμφωνα με το Sports Digitale, η Τραμπζονσπόρ έχει τρέξει σημαντικά τις επαφές με την πλευρά του Σαλάχ και φέρεται να έχει φτάσει σε μεγάλο βαθμό σε DEAL με τον 34χρονο επιθετικό.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη προκύπτει μετά την απόφαση της Μπεσίκτας να «παγώσει» για λίγο την υπόθεση, όπως είχε κάνει γνωστό ο αθλητικός διευθυντής της ομάδας, Οντέρ Οζέν.

Όπως ανέφερε: "Οι διαφωνίες σε ζητήματα που αφορούν τα δικαιώματα εικόνας του παίκτη αλλά και τις προμήθειες μάνατζερ αποτέλεσαν βασικά εμπόδια στην ολοκλήρωση της μεταγραφής. Η πρόταση της Μπεσίκτας προς τον Σαλάχ ήταν ιδιαίτερα υψηλού επιπέδου."

Σύμφωνα με το beIN Sports, ο τουρκικός σύλλογος είχε κάνει πρόταση δύο ετών, δίνοντας στον Αιγύπτιο ετήσιες απολαβές 15 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ υπήρχαν και μπόνους που μπορούσαν να εκτοξεύσουν το ποσό στα 19-20 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Αν εν τέλει έχουμε συμφωνία η Τραμπζονσπόρ είναι έτοιμη να κάνει τη μεγαλύτερη μεταγραφική κίνηση της ιστορίας της.