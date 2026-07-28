Τραγωδία στη Λαμία: 17χρονος κατέρρευσε σε πλατεία και πέθανε μπροστά στους φίλους του

Τραγωδία σημειώθηκε στη Λαμία το βράδυ της Δευτέρας (27/7), καθώς 17χρονος μαθητής κατέρρευσε και έχασε τη ζωή του ενώ βρισκόταν μαζί με φίλους του σε πλατεία στη βόρεια πλευρά της πόλης.

Μετά την κατάρρευση του ανήλικου ειδοποιήθηκαν συγγενικά του πρόσωπα, τα οποία έσπευσαν στο σημείο και ξεκίνησαν προσπάθειες καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης. Παράλληλα, κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με το lamianow.gr, οι διασώστες συνέχισαν την προσπάθεια επαναφοράς του 17χρονου για περίπου μισή ώρα και τον μετέφεραν στο Νοσοκομείο Λαμίας. Παρά το γεγονός ότι, το ιατρικό προσωπικό έδωσε νέα μάχη για να τον κρατήσει στη ζωή, δεν τα κατάφερε.

Αστυνομικοί μετέβησαν στην περιοχή προκειμένου να συγκεντρώσουν στοιχεία και να εξετάσουν τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού. Για τη διαπίστωση των αιτιών του θανάτου έχει διαταχθεί νεκροψία-νεκροτομή.