Από την ΑΕΚ, μόνιμα στην Ελλάς Σύρου ο Νίνο

Ως ελεύθερος ααπό την ΑΕΚ θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάς Σύρου ο Μάρκο Νίνο, ο οποίος πέρυσι αγωνίστηκε ως δανεικός στους Συριανούς.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ Ελλάς Σύρου ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Μάρκο Νίνο.

Ο 23χρονος μεσοεπιθετικός ξεκίνησε την καριέρα του από τα τμήματα υποδομής του Πανιώνιου, φτάνοντας έως και την πρώτη ομάδα.

Ακολούθησε μια τριετία όπου αγωνίστηκε με την ΑΕΛ στη Superleague 2, ενώ στη συνέχεια βρέθηκε στην ΑΕΚ, αποτελώντας μέλος της Ομάδας Β’.

Την περασμένη σεζόν βρέθηκε στην Ελλάς Σύρου, ως δανεικός από την «Ένωση» και πλέον εντάχθηκε στο ρόστερ της ομάδας μας ως ελεύθερος.

Μάρκο σου ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες.