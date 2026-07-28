Συμφωνία ανάμεσα σε Ίντερ και Στόουνς

Ως δεδομένη παρουσιάζεται η μεταγραφή του Τζον Στόουνς στην Ίντερ

Ο Τζον Στόουνς είναι πλέον ελεύθερος από τη Μάντσεστερ Σίτι με την οποία ολοκλήρωσε ένα τεράστιο κεφάλαιο στην ποδοσφαιρική του πορεία, πανηγύρισε αρκετούς τίτλους, συνεργάστηκε με τον Πεπ Γκουαρδιόλα και τώρα είναι παρελθόν από τους «πολίτες».

Το ποδοσφαιρικό του μέλλον όπως όλα δείχνουν θα είναι στο Μιλάνο και το «Μεάτσα», αφού πλέον δίνεται ως τελειωμένη η μεταγραφή του στους «νερατζούρι» για την επόμενη διετία.

Ο Άγγλος αμυντικός θα υπογράψει ως το 2028 έναντι 4 εκατ.ευρώ ετησίως, τη στιγμή που οι νταμπλούχοι Ιταλίας ακόμα παλεύουν την περίπτωση του Κρίστιαν Ρομέρο από την Τότεναμ. Κάθε άλλο παρά εύκολη έχει αποδειχθεί η συγκεκριμένη υπόθεση, την οποία όμως η Ίντερ δεν έχει παρατήσει, αφού ο Κρίστιαν Κίβου θέλει πολύ τον ποδοσφαιριστή.