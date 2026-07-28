«Προχωρούν οι συζητήσεις της Χάποελ με τον Μπλατ – Κοντά σε πολυετή συμφωνία οι δύο πλευρές»

Σύμφωνα με Ισραηλινά δημοσιεύματα Χάποελ Τελ Αβίβ και Ταμίρ Μπλατ φαίνεται να ξεπερνούν τα εμπόδια που προέκυψαν στις διαπραγματεύσεις τους και είναι έτοιμοι να έρθουν σε συμφωνία για πολυετές συμβόλαιο.

Μια ανάσα από την Χάποελ Τελ-Αβίβ ο Ταμίρ Μπλατ. Σύμφωνα με το Ισραηλινό «sport5» οι δυο πλευρές φαίνεται να ξεπερνούν τα εμπόδια που προέκυψαν στις διαπραγματεύσεις τους και είναι έτοιμοι να έρθουν σε συμφωνία για πολυετές συμβόλαιο.

Όπως αναφέρεται στο εν λόγω δημοσίευμα ο επόμενος σταθμός της καριέρα του διεθνή ισραηλινού γκαρντ, έφτασε σε σημείο να θεωρείται αβέβαιος, παρά το γεγονός ότι η μεταγραφή του 29χρονου βρισκόταν σε καλό δρόμο.

Αυτό προκύπτει, καθώς οι συζητήσεις ανάμεσα σε Μπλατ και Δημήτρη Ιτούδη για τον χρόνο συμμετοχής του παίκτη είχαν σημαντικές διαφορές, καθότι ο ισραηλινός επιζητούσε έναν πιο σημαντικό ρόλο.

Η διαφαινόμενη συμφωνία για την οποία γίνεται λόγος αφορά ένα πολυετές συμβόλαιο ύψους 1,6 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ όπως επισημαίνεται σε περίπτωση που δνε βρεθεί σημαντικός ρόλος για τον παίκτη στο rotation, θα δοθεί δανεικός σε άλλη ομάδα.

Την περασμένη σεζόν στη EuroLeague, ο διεθνής Ισραηλινός γκαρντ μέτρησε 7,1 πόντους και 5,2 ασίστ κατά μέσο όρο με την φανέλα της Μακάμπι, στην οποία βρισκόταν τα τελευταία τρία χρόνια.