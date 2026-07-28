ΑΕΚ: Έρχεται έτοιμος να βοηθήσει ο Μάγερ - Έβγαλε την προετοιμασία με τη Βόλφσμπουργκ

Κανονικά συμμετείχε στην προετοιμασία της Βόλφσμπουργκ ο Λόμπρο Μάγερ τον τελευταίο μήνα και έρχεται έτοιμος να ενταχθεί στο αγωνιστικό πλάνο της ΑΕΚ.

Στην Ολλανδία αναμένεται να βρεθεί σήμερα ο Λόβρο Μάγερ για να ολοκληρώσει τα τυπικά της μεταγραφής του στην ΑΕΚ και να ενταχθεί άμεσα στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς στις προπονήσεις. Ο Κροάτης χαφ έρχεται… έτοιμος από θέμα φυσικής κατάστασης, καθώς τον τελευταίο μήνα συμμετείχε κανονικά στην προετοιμασία της Βόλφσμπουργκ. Αυτό που μένει είναι να ενταχθεί τακτικά στο αγωνιστικό πλάνο της Ένωσης.

Ο 28χρονος μέσος ήταν παρών από την πρώτη προπόνηση των «λύκων» στις 24 Ιουνίου, μιας και δεν ήταν στην αποστολή της Κροατίας στο Μουντιάλ 2026, και έχει αγωνιστεί σε όλα τα φιλικά παιχνίδια προετοιμασίας. Συγκεκριμένα, έπαιξε στο πρώτο φιλικό της Βόλφσμπουργκ με την ερασιτεχνική ομάδα Ανχεσέρ / Μπους – Μπουντ, όπου πέτυχε δύο γκολ και μοίρασε μια ασίστ στη νίκη-ξεμούδιασμα με 11-0.

Ακολούθησαν πιο απαιτητικά φιλικά με τον Μάγερ να παίρνει χρόνο και να έχει ρόλο. Έπαιξε στο πρώτο ημίχρονο της νίκης με 8-2 επί της γερμανικής Σόνινγκεν στις 11 Ιουλίου, 75 λεπτά στο φιλικό τεστ επί της γερμανικής Βερλ στις 18 Ιουλίου (η Βόλφσμπουργκ επικράτησε 3-1), ενώ ήταν βασικός και στη φιλική ήττα από τη Λιόν με 2-0 πριν από τέσσερις ημέρες.

Ο Κροάτης χαφ συμμετείχε κανονικά σε όλες τις προπονήσεις των «λύκων», χωρίς να αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα, όντας σε καλή κατάσταση.