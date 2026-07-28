Τρομερό: Κανείς δεν πρόσεξε ότι ο Οδυσσέας του Νόλαν οδηγεί αυτοκίνητο - Η ατακάρα του Ματ Ντέιμον (pic+vid)

Όλοι συζητούν για τα σκηνικά, τις ερμηνείες και το αν ο Κρίστοφερ Νόλαν απέδωσε σωστά το έπος του Ομήρου. Κι όμως, μια λεπτομέρεια πέρασε σχεδόν απαρατήρητη.

Ο Οδυσσέας... οδηγεί αυτοκίνητο. Εντάξει, όχι ακριβώς μέσα στην ταινία. Αλλά αν ψάξει κανείς λίγο καλύτερα, θα βρει ότι με το όνομα του υπάρχει πολυμορφικο αυτοκίνητο εδώ και περισσότερα από 30 χρόνια και λέγεται Honda Odyssey. Το minivan της ιαπωνικής εταιρείας κυκλοφορεί από το 1994 και, με το όνομά του, δύσκολα θα μπορούσε να μείνει εκτός της κουβέντας που άνοιξε η ταινία του Νόλαν. Εμείς, πάντως, το... προσέξαμε.

Γιατί όταν βλέπεις παντού να γράφουν για την Οδύσσεια, το μυαλό ενός ανθρώπου του AutoMoto πηγαίνει σχεδόν αυτόματα στη Honda. Το καλύτερο; Η ίδια η Honda Canada μπήκε στο αστείο.

Με μια ανάρτηση που παρωδεί την αφίσα της ταινίας, απέδειξε ότι είχε ακριβώς την ίδια σκέψη. Τελικά, ο Οδυσσέας μπορεί να ταξίδευε με καράβι, όμως η πιο διάσημη Odyssey των τελευταίων 30 χρόνων κυκλοφορεί... με τέσσερις τροχούς.