Κεραμιδάς: «Ο Πανσερραϊκός να ανταποκριθεί στην πρόκληση της Ευρώπης»

Ο προπονητής της ομάδας μπάσκετ Γυναικών του Πανσερραϊκού, Κώστας Κεραμιδάς, σχολίασε την ιστορική συμμετοχή στο EuroCup Women 2026/27, τη σύνδεση της ομάδας με την πόλη των Σερρών και το project που συνεχίζει να κάνει σταθερά βήματα προόδου.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στην ιστοσελίδα του ΣΕΠΚ:

Ο Πανσερραϊκός έχει ένα πλάνο σταδιακής ανάπτυξης και πλέον βρίσκεται μπροστά στην ιστορική πρόκληση της συμμετοχής στην Ευρώπη. Ποια ήταν η στιγμή που συνειδητοποιήσατε ότι το project μπορεί να ξεπεράσει τις αρχικές προσδοκίες;

«Από την έναρξη της περσινής προετοιμασίας φάνηκε ότι ο Πανσερραϊκός είχε τη δυναμική για να διεκδικήσει κάτι περισσότερο από τον αρχικό στόχο της άνετης παραμονής. Αποδείχτηκε ότι υπήρχε πολύ καλή χημεία μεταξύ των παικτριών. Ήταν ένα σύνολο με εξαιρετικούς χαρακτήρες, που δέθηκε γρήγορα και δημιούργησε τις προϋποθέσεις για μια επιτυχημένη πορεία. Αυτό προσπαθήσαμε να διατηρήσουμε και να εξελίξουμε σε όλη τη διάρκεια της σεζόν και στο τέλος καταφέραμε να κάνουμε το επόμενο βήμα, εξασφαλίζοντας την ευρωπαϊκή συμμετοχή. Βέβαια, σημαντικό ρόλο παίζει και ο τρόπος λειτουργίας του οργανισμού. Η ομάδα λειτουργεί με επαγγελματισμό, όλοι είναι συγκεντρωμένοι στο αγωνιστικό κομμάτι, ενώ η στήριξη των Σερρών αποτελεί σημαντικό παράγοντα στην προσπάθειά μας».

Η συμμετοχή στο EuroCup Women είναι ιστορική για τον Πανσερραϊκό, αλλά παράλληλα φέρνει μια μεγάλη αγωνιστική πρόκληση απέναντι σε ομάδες με μεγαλύτερη εμπειρία. Ποιο είναι το στοιχείο που θέλετε να «κερδίσει» η ομάδα από αυτή την πρώτη ευρωπαϊκή εμπειρία, πέρα από τα αποτελέσματα;

«Είναι σημαντικό όλος ο οργανισμός να αποκτήσει την εμπειρία του τι σημαίνει πραγματικά μια ευρωπαϊκή συμμετοχή. Οι συνεχόμενες μετακινήσεις, οι αυξημένες απαιτήσεις, η διαχείριση μιας δύσκολης ήττας σε ευρωπαϊκό επίπεδο και η ικανότητα να αντιδράς, ώστε να επιστρέφεις έτοιμος στις υποχρεώσεις του ελληνικού πρωταθλήματος, αποτελούν σημαντικά μαθήματα για όλους μας. Ο Πανσερραϊκός καλείται να ανταποκριθεί σε αυτή την πρόκληση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Δεν είναι εύκολο, αλλά δεν θέλουμε απλώς να παίξουμε στην Ευρώπη για τη χαρά της συμμετοχής ή για κάποιο οικονομικό όφελος. Θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί και να διεκδικούμε τη νίκη σε κάθε παιχνίδι, ανεξάρτητα από τον αντίπαλο και τον βαθμό δυσκολίας. Το σημαντικότερο είναι να αποκομίσουμε εμπειρίες, να εξελιχθούμε μέσα από αυτή τη διαδικασία και να συνεχίσουμε να χτίζουμε για το μέλλον».

Έχετε τονίσει ότι ο Πανσερραϊκός δεν είναι απλώς μια ομάδα, αλλά εκφράζει μια ολόκληρη πόλη. Πόσο σημαντικό είναι για την ανάπτυξη του μπάσκετ Γυναικών να δημιουργούνται ομάδες με ισχυρή τοπική ταυτότητα και σύνδεση με την κοινωνία;

«Είναι εξαιρετικά σημαντικό. Αυτή είναι η ουσία της ανάπτυξης! Το πρωτάθλημα πρέπει να είναι ανοιχτό, να το παρακολουθούν άνθρωποι σε όλη την Ελλάδα και να δημιουργείται μεγαλύτερο ενδιαφέρον γύρω από το μπάσκετ Γυναικών. Όσο περισσότερες πόλεις έχουν ομάδες με ισχυρή παρουσία και σύνδεση με τον κόσμο τους, τόσο περισσότερο μεγαλώνει το άθλημα. Αυτό σημαίνει ανάπτυξη: να έρχονται περισσότερα κορίτσια στο μπάσκετ, να αυξάνεται η συμμετοχή και να δημιουργούνται νέες βάσεις. Η ανάπτυξη δεν μπορεί να περιορίζεται σε μία ή δύο πόλεις. Χρειάζεται το άθλημα να αποκτήσει μεγαλύτερο έρεισμα σε όλη την Ελλάδα και αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο».

Πώς προσεγγίζετε την παρουσία σας στον Πανσερραϊκό;

«Όταν επέστρεψα από την Κίνα, όπου για οικογενειακούς λόγους δεν συνέχισα στη δεύτερη χρονιά της συνεργασίας μου, ο Πανσερραϊκός με προσέγγισε με θετική διάθεση και την επιθυμία να συνεργαστούμε. Αρχικά δεν αποτελούσε προτεραιότητά μου, όμως πολύ σύντομα διαπίστωσα ότι υπήρχε ένα ξεκάθαρο όραμα, κάτι που δεν είναι εύκολο να συναντήσει κανείς. Ένα όραμα που αφορούσε την εξέλιξη της ομάδας, τη δημιουργία των ακαδημιών από την αρχή και τη συνολική ανασυγκρότηση του Πανσερραϊκού. Συνάντησα ανθρώπους που δεν είχαν ως μοναδικό στόχο τις διακρίσεις, αλλά κυρίως τη δημιουργία, την ανάπτυξη και τη δημιουργία μιας σταθερής μπασκετικής βάσης. Αυτό ήταν που με κέρδισε και μου έδωσε το κίνητρο να συμμετέχω σε αυτή την προσπάθεια. Αυτό που αισθάνομαι είναι ότι έχω ένα ακόμη παιδί να μεγαλώσω, να δω να εξελίσσεται και να προχωρά! Γι’ αυτό βρίσκομαι εδώ και απολαμβάνω καθημερινά την παρουσία μου στην ομάδα και τη δουλειά στο γήπεδο».