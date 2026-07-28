Πύργος: Ενίσχυση με Δούμτσιο

Στον Πύργο θα συνεχίσει την καριέρα του ο έμπειρος φορ Κωνσταντίνος Δούμτσιος, μετά από μια πορεία εκτός Ελλάδας.

Αναλυτικά:

Καλωσορίζουμε τον Κωνσταντίνο Δούμτσιο στο δυναμικό της ομάδας μας!

Ο 28χρονος επιθετικός έρχεται να ενισχύσει τη γραμμή κρούσης της ομάδας μας, φέρνοντας μαζί του σημαντικές παραστάσεις από την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό.

Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του πορεία από τις ακαδημίες του Ηρακλή και στη συνέχεια αγωνίστηκε σε Πανσερραϊκό, Αιγινιακό, Δόξα Δράμας, Πανιώνιο, Καραϊσκάκη Άρτας και Λεβαδειακό, ενώ τα τελευταία χρόνια απέκτησε εμπειρίες εκτός συνόρων, φορώντας φανέλες τόσο στην Ολλανδία όσο και στη Ρουμανία.

Ευχόμαστε στον Κωνσταντίνο μια χρονιά γεμάτη επιτυχίες και μαζί να πετύχουμε τους στόχους μας για τη νέα αγωνιστική περίοδο!

