Η Ντόρτμουντ επιστρέφει στις ρίζες της: Όλες οι μεταγραφές μέχρι 19 ετών!

Η Μπορούσια Ντόρτμουντ χτίζει ένα από τα πιο ενδιαφέροντα πρότζεκτ του φετινού καλοκαιριού, επιστρέφοντας στη συνταγή που την ανέδειξε τα προηγούμενα χρόνια. Επενδύσεις σε νεαρούς ποδοσφαιριστές με τεράστιο ταβάνι εξέλιξης.

Μέχρι στιγμής οι μεταγραφές των Βεστφαλών είναι εντυπωσιακές, καθώς όλοι οι παίκτες που αποκτήθηκαν είναι έως 19 ετών.



Πρόκειται για τους:

Τζοάν Γκαντού (19) – Κεντρικός αμυντικός από την Σάλτσμπουργκ έναντι 19.5 εκατ. ευρώ.

Κάουα Πράτες (18) – Αριστερός μπακ από την Ιντεπεντιέντε έναντι 7 εκατ. ευρώ.

Τζάστιν Λέρμα(18) – Επιτελικός μέσος από την Ιντεπεντιέντε ντελ Βάλε έναντι 4 εκατ. ευρώ.

Και το πρότζεκτ δεν σταματά εκεί. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Καρέτσας (19) από την Γκενκ, με τη μεταγραφή του να βρίσκεται στην τελική ευθεία.

Η Ντόρτμουντ δείχνει ξανά ότι προτιμά να επενδύει στο μέλλον, αναζητώντας τους επόμενους αστέρες του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου αντί για έτοιμες και πανάκριβες λύσεις. Αν ολοκληρωθεί και η μεταπήδηση του Καρέτσα, τότε οι τέσσερις πρώτες καλοκαιρινές κινήσεις της θα έχουν έναν κοινό παρονομαστή: κανείς δεν θα έχει κλείσει τα 20 του χρόνια.



Οι Βεστφαλοί μάλιστα συνεχίζουν να σαρώνουν την αγορά, αφού κινούνται δυναμικά και για τον 19χρονο εξτρέμ Σαΐντ Ελ Μάλα της Κολωνίας, με τα γερμανικά δημοσιεύματα να αναφέρουν ότι το ενδιαφέρον γίνεται ολοένα και πιο έντονο.