Κηφισιά: Πήρε και τον Αμπάντα

Τέταρτος ελληνικός σταθμός για τον Λερό Αμπάντα, που θα αγωνίζεται από τη νέα σεζόν με την Κηφισιά.

Μετά τη Λαμία, τον ΟΦΗ και τον Βόλο, ο Γάλλος αριστερός μπακ θα προσθέσει και τέταρτο ελληνικό σταθμό στο βιογραφικό του, καθώς συμφώνησε με την ομάδα των βορείων προαστίων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τον Leroy Abanda, ο οποίος αγωνίζεται ως αριστερός ακραίος αμυντικός.

Γεννημένος στις 7 Ιουνίου 2000 στη Γαλλία, ο Leroy Abanda ξεκίνησε την καριέρα του από τα τμήματα υποδομής της AF Bobigny και της Paris Université Club, πριν μετακομίσει στην Ακαδημία της AS Monaco.

Το καλοκαίρι του 2019 πήρε μεταγραφή για την AC Milan, αγωνιζόμενος με την Κ19 του συλλόγου. Ακολούθησαν οι δανεισμοί σε Neuchâtel Xamax FCS (Ελβετία) και US Boulogne (Γαλλία).

Το 2022/23 αγωνίστηκε σε RFC Seraing και ΠΑΣ Λαμία 1964 (ως δανεικός), με την οποία είχε 17 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

Το καλοκαίρι του 2023 πήρε μεταγραφή για τον ΟΦΗ στον οποίο παρέμεινε για ενάμιση χρόνο, με συνολικό απολογισμό τις 43 συμμετοχές, τα 2 γκολ και τις 6 ασίστ.

Στη συνέχεια αγωνίστηκε κατά σειρά σε Suwon FC (Νότια Κορέα) και Le Mans FC (Γαλλία), ενώ στο β’ μισό της περσινής αγωνιστικής περιόδου φόρεσε τη φανέλα του ΝΠΣ Βόλου, με τον οποίο κατέγραψε 17 συμμετοχές σε Stoiximan Super League και Κύπελλο Ελλάδος Betsson.

Η ΠΑΕ Κηφισιά τον καλωσορίζει στην οικογένειά της και του εύχεται υγεία, τύχη και κάθε επιτυχία.