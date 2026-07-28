Οζντόεφ: «Ο ΠΑΟΚ μου έδωσε νέο συμβόλαιο - Ήθελα να επιστρέψω στη Ρωσία»

Ο Μαγκομέντ Οζντόεφ «αποκάλυψε» πως ο ΠΑΟΚ του προσέφερε νέο συμβόλαιο, όμως ο ίδιος επιθυμούσε να επιστρέψει στη Ρωσία, με τον Ιβάν Σαββίδη να σέβεται αυτή την απόφαση.

Μετά από μία «γεμάτη» τριετία στη Θεσσαλονίκη και τον Δικέφαλο, ο Ρώσος χαφ αποτελεί παρελθόν, υπογράφοντας διετές συμβόλαιο με την Κράσνονταρ.

Επιστροφή στην πατρίδα για τον Μαγκομέντ Οζντόεφ, κάτι το οποίο επιδίωκε παρά το νέο συμβόλαιο που του πρόσφερε ο ΠΑΟΚ, το οποίο σχολίασε σε συνέντευξη σε Μέσο της πατρίδας του.

«Υπήρχαν και άλλες προσφορές, αλλά χαίρομαι που επιστρέφω. Χαίρομαι που εντάχθηκα στην Κράσνονταρ. Θα παλέψουμε για τις πρώτες θέσεις. Μου προσφέρθηκε νέο συμβόλαιο, αλλά αποφάσισα να επιστρέψω στη Ρωσία. Ζήτησα από τον πρόεδρο του ΠΑΟΚ να καταλάβει και να πάρει την καλύτερη απόφαση για μένα και την οικογένειά μου. Χαίρομαι που εντάχθηκα στην Κράσνονταρ. Μαζί θα διεκδικήσουμε τις πρώτες θέσεις», δήλωσε ο Οζντόεφ, στο Match TV.

Μάλιστα, το ρωσικό πρωτάθλημα ξεκίνησε το περασμένο Σαββατοκύριακο, με την Κράσνονταρ να αντιμετωπίζει στο Καζάν την τοπική Ρούμπιν και τον πρώην χαφ των ασπρόμαυρων να συγκρίνει τα δύο πρωταθλήματα.

Είναι λίγο-πολύ παρόμοιο με το ρωσικό. Αλλά υπάρχουν λιγότερα φάουλ και περισσότερο παιχνίδι», ανέφερε στις δηλώσεις του, καταγράφοντας 10 λεπτά συμμετοχής περνώντας ως αλλαγή στο «διπλό» (1-3) της ομάδας του στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος.

